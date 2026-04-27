Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Autor:

ATV
27.04.2026 14:56

Komentari:

0
Какво нас вријеме очекује сутра?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će prije podne biti sunčano uz mogućnost kratkotrajne kiše i pljuskova u poslijepodnevnim časovima, te najvišu temperaturu do 24 stepena Celzijusovih.

Ujutro će biti pretežno vedro i svježe, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti sa sjevera koje će lokalno donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove, uglavnom u brdsko- planinskim predjelima od zapada ka istoku.

Uveče su lokalni pljuskovi mogući i na sjeveru.

Duvaće slab do umjeren, na sjeveru pojačan istočni i sjeveroistočni vjetar.

Ауто

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od četiri do devet, a dnevna od 18 do 24 stepena Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Sokolac i Ivan Sedlo 18, Zvornik 19, Banjaluka, Gacko i Novi Grad 20, Bijeljina, Mrkonjić Grad i Srebrenica 21, Doboj, Prijedor i Tuzla 22, Sarajevo 23, Višegrad 24, Bileća, Trebinje i Zenica 25, te Mostar 29 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme

RHMZ

Sunce

Temperatura

Komentari (0)
Large banner

Institut nabavio serum protiv ujeda zmije: Količina dovoljna za dvije godine

Sjajna prilika za studente iz Srpske da osvoje 3.000 KM

Meteorolozi objavili novu prognozu za 1. maj, evo šta nas očekuje

Šta radi đavo kad uđe u čovjeka: Upozorenje oca Predraga Popovića

  • Najnovije

16

35

16

27

16

25

16

22

16

13

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner