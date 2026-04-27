Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će prije podne biti sunčano uz mogućnost kratkotrajne kiše i pljuskova u poslijepodnevnim časovima, te najvišu temperaturu do 24 stepena Celzijusovih.

Ujutro će biti pretežno vedro i svježe, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti sa sjevera koje će lokalno donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove, uglavnom u brdsko- planinskim predjelima od zapada ka istoku.

Uveče su lokalni pljuskovi mogući i na sjeveru.

Duvaće slab do umjeren, na sjeveru pojačan istočni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od četiri do devet, a dnevna od 18 do 24 stepena Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Sokolac i Ivan Sedlo 18, Zvornik 19, Banjaluka, Gacko i Novi Grad 20, Bijeljina, Mrkonjić Grad i Srebrenica 21, Doboj, Prijedor i Tuzla 22, Sarajevo 23, Višegrad 24, Bileća, Trebinje i Zenica 25, te Mostar 29 stepeni Celzijusovih.