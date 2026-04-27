Institut nabavio serum protiv ujeda zmije: Količina dovoljna za dvije godine

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske nabavio je serum protiv ujeda zmije čija je količina dovoljna za dvije godine, izjavio je direktor Instituta Bojan Đenić.

Đenić je rekao da je serum prošle sedmice stigao u Institut, a domovi zdravlja su već preuzeli određene količine.

- Uspjeli smo da obezbijedimo količine ovu i narednu godinu - rekao je Đenić u Istočnom Sarajevu.

