Poznato mjesto i vrijeme sahrane Nenada Berete

27.04.2026 09:52

Преминуо Ненад Берета, дугогодишњи новинар агенције Срна
Dugogodišnji novinar Novinske agencije Republike Srpske (SRNA) Nenad Bereta biće sahranjen sutra u Banjaluci na Gradskom groblju Pobrđe.

Sahrana će biti obavljena u 13.00 časova.

Bereta je iznenada preminuo u subotu, 25. aprila, u 64. godini.

Višedecenijskim profesionalnim radom obilježio je jednu od najznačajnijih epoha nacionalne novinske agencije.

Predanim radom i odnosom uticao je na razvoj plejade mladih novinara, kojima je Srna bila prva medijska kuća.

Ostaće upamćen kao profesionalac, veliki kolega i prijatelj, prenosi Srna.

