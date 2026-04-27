Poznato mjesto i vrijeme sahrane Nenada Berete

Foto: Srna

Dugogodišnji novinar Novinske agencije Republike Srpske (SRNA) Nenad Bereta biće sahranjen sutra u Banjaluci na Gradskom groblju Pobrđe.

Sahrana će biti obavljena u 13.00 časova. Bereta je iznenada preminuo u subotu, 25. aprila, u 64. godini. Višedecenijskim profesionalnim radom obilježio je jednu od najznačajnijih epoha nacionalne novinske agencije. Predanim radom i odnosom uticao je na razvoj plejade mladih novinara, kojima je Srna bila prva medijska kuća. Hronika U akciji "Aries" uhapšena žena, pronađeno pet laboratorija Ostaće upamćen kao profesionalac, veliki kolega i prijatelj, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.