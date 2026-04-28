Tramp otkrio da li će prihvatiti prijedlog Irana za okončanje sukoba

28.04.2026 07:18

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nagovijestio je da vjerovatno neće prihvatiti najnoviji prijedlog Irana za okončanje sukoba, koji podrazumijeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza uz odlaganje rješavanja pitanja nuklearnog programa.

Prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, Tramp je svoj stav iznio tokom sastanka sa visokim zvaničnicima nacionalne bezbjednosti, ističući rezervisanost prema planu koji je Teheran dostavio prethodnih dana, prenio je CNN.

Zvaničnici su ocijenili da bi otvaranje moreuza bez rješavanja pitanja obogaćivanja uranijuma oslabilo pregovaračku poziciju Sjedinjenih Američkih Država, dok bi njegovo dalje zatvaranje nastavilo da podstiče rast cijena energije, uključujući gorivo u SAD.

Nakon sastanka nije precizirano koji će biti naredni koraci administracije, a američki zvaničnici su izrazili zabrinutost zbog mogućih podjela unutar iranskog rukovodstva i nejasnoća oko konačnog donosioca odluka.

Bijela kuća odbila je da komentariše detalje pregovora, navodeći da je riječ o osjetljivim diplomatskim razgovorima i da će SAD prihvatiti samo sporazum koji isključuje mogućnost da Iran dođe do nuklearnog oružja.

