Необичан трик за пржење: Уље неће прскати, а шпорет остаје чист

Извор:

Крстарица

16.01.2026

20:56

Пржење је дивно све док не почне оно неизбјежно – уље крене да прска на све стране! Умјесто да уживате у мирису хрскавог кромпира или меса, добијете нервозу и прскање по цијелој плочи. Срећом, постоји један генијалан трик за пржење који рјешава тај проблем прскања уља. Провјерено ради и штеди вам и живце и вријеме!

Када знате овај трик за пржење без прскања, кухиња постаје мјесто за уживање, а не за рибање. Храна остаје хрскава, шпорет чист, а ви не морате да чистите послије кувања.

А знате ли зашто уље уопште прска? Крива је вода! Када и најмања капљица влаге уђе у врело уље, она се моментално претвара у пару и направи малу, али силовиту експлозију. Е, па, ту лежи кључ рјешења.

Трик који жене обожавају – најбоље рјешење:

Додајте прстохват брашна или соли у загријано уље прије него што убаците храну. Овај мали трик за пржење без прскања уља спречава формирање капљица које скачу по шпорету. Резултат? Храна се пржи равномјерно, а кухиња остаје уредна.

Пробајте и ово:

Ако не желите да користите брашно, можете додати пар зрна кукуруза или комадић хљеба – они ће “упити” влагу и смањити прскање.

Користите тигањ са дубљим ивицама или мрежасти поклопац – практично рјешење које не гуши хрскавост хране.

За здравију варијанту, пробајте пржење на кокосовом уљу које природно мање прска.

Пржење више не мора да значи борбу са капљицама уља и нервозно брисање шпорета. Уз овај једноставан трик за пржење без прскања уља, кување постаје лакше, брже и пријатније. Храна остаје хрскава, шпорет чист, а ви имате више времена да уживате у оброку умјесто да чистите шпорет.

