Pijan vrištao i vikao, pa uhapšen

SRNA

09.03.2026

10:13

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

U Bratuncu je uhapšeno lice čiji su inicijali B.M. iz ovog mjesta koje je pijano vikalo i vrištalo na javnom mjestu.

Policijskoj stanici Bratunac juče je prijavljeno da ovo lice narušava javni red i mir, a alko-testiranjem su mu utvrđena 1,53 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Lice B.M. je uhapšeno zbog bojazni da će nastaviti sa vršenjem prekršaja koje je činio.

Policija Republike Srpske

hapšenje

Bratunac

