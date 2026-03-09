Pijan vrištao i vikao, pa uhapšen

U Bratuncu je uhapšeno lice čiji su inicijali B.M. iz ovog mjesta koje je pijano vikalo i vrištalo na javnom mjestu.

Policijskoj stanici Bratunac juče je prijavljeno da ovo lice narušava javni red i mir, a alko-testiranjem su mu utvrđena 1,53 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Lice B.M. je uhapšeno zbog bojazni da će nastaviti sa vršenjem prekršaja koje je činio.