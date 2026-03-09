Vazduh nezdrav u 7 gradova: Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju

Vazduh je jutros nezdrav u Banjaluci, Kaknju, Zenici, Tuzli, Ilijašu, Visokom i Maglaju, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da indeks kvaliteta vazduha u Kakanju iznosi 191, u Banjaluci 174, Zenici 164, Tuzli 156, Ilijašu 154, Visokom 153 i Maglaju 151, što spada u kategoriju nezdravog vazduha.

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, d‌jeca i stariji tokom boravka napolju moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava veća naprezanja.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 je opasan po zdravlje.