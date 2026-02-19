Logo
Институт за јавно здравство издао хитно упозорење

Извор:

АТВ

19.02.2026

14:08

Институт за јавно здравство издао хитно упозорење
Фото: АТВ

Институт за јавно здравство Републике Српске саопштио је да су му се обратили забринути грађани који су пријавили да примају телефонске позиве од особа које се лажно представљају у име ове установе, нудећи на продају медицинске препарате и лијекове по високим цијенама.

Како наводе из Института, преваранти се у разговорима позивају на наводни „пројекат са шведском владом“, покушавајући на тај начин да стекну повјерење грађана и подстакну их на куповину.

Из Института наглашавају да је ријеч о покушају обмане јавности и злоупотреби имена ове здравствене установе. Подсјећају да се Институт не бави продајом медицинских препарата и лијекова, нити је регистрован за промет таквих производа.

MUP RS

Бања Лука

Опрез! Лажни здравствени радници зову грађане и нуде јефтине лијекове

Све активности Института, како истичу, усмјерене су искључиво на унапређење и очување здравља становништва, промоцију здравих стилова живота, превенцију болести и информисање јавности о значају заштите здравља. Такве активности, додају, увијек су благовремено најављене путем средстава јавног информисања.

Из Института позивају грађане на додатни опрез и апелују да у случају пријема сличних позива одмах обавијесте надлежне органе. Такође, савјетују да не дијеле личне податке и да не врше уплате по основу оваквих позива.

