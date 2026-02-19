Logo
Преминуо српски научник који је изумио вјештачку крв

19.02.2026

14:00

Преминуо српски научник који је изумио вјештачку крв
Фото: Pixabay

Чувени научник српског поријекла, Љубомир Ђорђевић (94) преминуо је у нед‌јељу, 15. фебруара.

Проф. др Љубомир Ђорђевић био је један од наших најзначајнијих научника у дијаспори, подсјећа Сербиан Тимес.

Његов револуционарни рад на пољу вјештачке крви (замене за хемоглобин) деценијама је био предмет дивљења у свјетским медицинским круговима, а због значаја његових патената често је помињан као кандидат за Нобелову награду.

kaciga radnik gradjevina pixabay

Свијет

'Рампа' за раднике са Балкана: Из Њемачке стигле хиљаде одбијеница

Истраживања која је провео у Чикагу директно су утицала на спасавање људских живота.

“Свјетска научна заједница је изгубила великана, а српска заједница у Чикагу, цијелој Америци и отаџбини једног од својих најсвијетлијих представника и амбасадора”, истиче се у тексту овог портала.

Сахрана господина Ђорђевића ће се обавити у суботу, 21. фебруара 2026. године у Чикагу.

