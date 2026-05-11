Sergej Barbarez objavio spisak igrača koji idu na Svjetsko prvenstvo

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas je u prostorijama FS BiH objavio spisak igrača na koje računa na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Na spisku se nalazi:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević,

Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko

Pretpozivi: Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović.

U okviru priprema za Mundijal, BiH će 29. maja u Sarajevu igrati protiv Sjeverne Makedonije (stadion Asim Ferhatović Hase, 20 sati), dok će po dolasku u SAD u svoju trening-bazu u Sent Luis odmjeriti snage sa Panamom 6. juna (21 sat po našem vremenu).

Podsjećamo, BiH je smještena u grupu B zajedno sa Kanadom, Švajcarskoj i Katarom.

Prvu utakmicu na Mundijalu BiH igra u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna, a susret počinje u 21 sat.

Zatim slijedi duel protiv Švicarske 18. juna, koji takođe počinje u 21 sat.

