U Banjaluci sastanak zvaničnika Srpske sa Gruškom

U Banjaluci je u toku sastanak zvaničnika Republike Srpske sa visokom delegacijom Ruske Federacije koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško.
Sastanak se održava u Palati Republike, nakon kojeg je predviđena konferencija za novinare.
Delegacija će obići Srpsko-ruski hram Preobraženja Gospodnjeg.
U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske biće održan i forum o trenutnom geopolitičkom dešavanju u Evropi.
Republika Srpska
3 h8
Republika Srpska
3 h6
Republika Srpska
5 h19
Republika Srpska
5 h0
