U Banjaluci sastanak zvaničnika Srpske sa Gruškom

U Banjaluci je u toku sastanak zvaničnika Republike Srpske sa visokom delegacijom Ruske Federacije koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško.

Sastanak se održava u Palati Republike, nakon kojeg je predviđena konferencija za novinare. Ruska delegacija u Banjaluci Delegacija će obići Srpsko-ruski hram Preobraženja Gospodnjeg. Ruska delegacija u Banjaluci U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske biće održan i forum o trenutnom geopolitičkom dešavanju u Evropi.

