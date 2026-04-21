Dodik čestitao Hercogu i narodu Izraela Dan nezavisnosti

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Izraela Isaku Hercogu i narodu ove države Dan nezavisnosti, koji će biti obilježen sutra, i poželio da ovaj veliki dan proslave u miru, zdravlju i uspjehu širom zemlje, kao i svuda gdje Jevreji žive i rade.
"Od 1948. godine, kada je Izrael proglasio nezavisnost, sve do danas, iza Izraela i njegovog naroda su brojni izazovi i stradanja. Naš zadatak je da se sjećamo tih događaja i stradanja, i ljudi koji su najviše stradali", naglasio je Dodik.
On je predsjedniku Hercogu poželio ličnu sreću, brojne uspjehe u poslu, te mir i bezbjednost za narod Izraela.
"Neka Izrael još godinama proslavlja Dan nezavisnosti!" poručio je Dodik u čestitki, piše Srna
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h3
Najnovije
13
14
13
02
13
00
12
56
12
48
Trenutno na programu