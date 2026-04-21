Logo
Large banner

Dodik čestitao Hercogu i narodu Izraela Dan nezavisnosti

Autor:

ATV
21.04.2026 10:59

Komentari:

0
Милорад Додик на отварању Моста у Чесми
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Izraela Isaku Hercogu i narodu ove države Dan nezavisnosti, koji će biti obilježen sutra, i poželio da ovaj veliki dan proslave u miru, zdravlju i uspjehu širom zemlje, kao i svuda gdje Jevreji žive i rade.

"Od 1948. godine, kada je Izrael proglasio nezavisnost, sve do danas, iza Izraela i njegovog naroda su brojni izazovi i stradanja. Naš zadatak je da se sjećamo tih događaja i stradanja, i ljudi koji su najviše stradali", naglasio je Dodik.

On je predsjedniku Hercogu poželio ličnu sreću, brojne uspjehe u poslu, te mir i bezbjednost za narod Izraela.

"Neka Izrael još godinama proslavlja Dan nezavisnosti!" poručio je Dodik u čestitki, piše Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Доктори Новица Калинић и Петар Милачић

Uspješna kardiohirurška intervencija: Pacijent hlađen na 18 stepeni

3 h

2
Дарко Младић за АТВ: Генерала ће сутра прегледати српски љекари, у Хаг стиже и Раткова супруга

Darko Mladić za ATV: Generala će sutra pregledati srpski ljekari, u Hag stiže i Ratkova supruga

3 h

1
Јавни позив за подстицаје за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи

Javni poziv za podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji

3 h

0
Сутра без струје 1.300 потрошача

Sutra bez struje 1.300 potrošača

4 h

3

13

14

13

02

13

00

12

56

12

48

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner