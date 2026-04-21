Logo
Large banner

Čović: Sadržajan sastanak i razgovor sa SNSD-om, glavna pitanja budžet i južna interkonekcija

Autor:

ATV
21.04.2026 13:25

Komentari:

8
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović
Foto: ATV

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović rekao da je sastanak sa SNSD-om bio veoma sadržajan, sa primarnom temom aktuelnog funcionisanja izvršne i zakonodavne vlasti na nivou BiH, pitanjem budžeta, te južne gasne interkonekcije.

"Upoznati smo sa dinamikom kojom bi trebali raditi da neke stvari završimo. Da budžet pokušamo staviti u proceduru za ovu godinu, jer mislim da nema smisla da ulazimo u maj, a da budžeta nemamo. Dogovorili smo i da završimo priču o južnoj interkonekciji što se tiče ove strukture Savjeta ministara", rekao je Čović na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa rukovodstvom SNSD-a na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom.

On je naveo da je razgovarano i o predstojećim opštim izborima, te dodao da HDZ ima jasne planove šta uraditi do izbora te kako realizovati taj projekat.

"Partnerstvo i razumijevanje je na vrlo dobrom nivou i mislim da možemo usaglašavati većinu pitanja. Ima pitanja da se baš ne možemo uskladiti, ali to nisu pitanja koja nas opterećuju na bilo koji način", rekao je Čović.

On je dodao da se želi osigurati da predstavnici srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda u BiH mogu upražnjavati potpunu ustavnu ravnopravnost.

"Hvala predsjedniku Dodiku na ovome što smo razgovarali o položaju hrvatskog naroda u Republici Srpskoj, gd‌je želimo takođe u ovom izbornom ciklusu na neki način, s obzirom na našu brojnost ovd‌je, uskladiti zajedničko d‌jelovanje tu", rekao je Čović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dragan Čović

HDZ BiH

Milorad Dodik

SNSD

Sastanak

Komentari (8)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик и Драган Човић на конференцији за медије

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska faktor dogovora; Održan uspješan i opsežan sastanak

3 h

6
Састанак руководства СНСД-а и ХДЗ-а у Бањалуци

Republika Srpska

Sastanak SNSD-a i HDZ-a u Banjaluci

5 h

19
Милорад Додик на отварању Моста у Чесми

Republika Srpska

Dodik čestitao Hercogu i narodu Izraela Dan nezavisnosti

5 h

0
Доктори Новица Калинић и Петар Милачић

Republika Srpska

Uspješna kardiohirurška intervencija: Pacijent hlađen na 18 stepeni

6 h

2

  • Najnovije

16

53

Ivana je sa šest godina sjela na traktor, a danas bijelim lukom pokorava tržište

16

41

Udar na svetinje: Oskrnavljene ikone Hrista i Bogorodice

16

31

Investitori i dalje u strahu: Bitkoin porastao, itirijum blago pao

16

23

Vlado Đajić osniva svoju stranku

16

17

Delegacije Srpske i Rusije posjetile Hram Preobraženja Gospodnjeg

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner