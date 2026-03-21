Sutra su Mladenci: Evo šta nikako ne smijete da jedete

ATV

21.03.2026

12:20

Сутра су Младенци: Ево шта никако не смијете даједете
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici sutra obilježavaju dan Svetih 40 mučenika Sevastijskih, Mladence, a za one koji su se vjenčali u posljednjih godinu dana, ovaj praznik je veoma važan.

Praznik Mladenci duboko je povezan sa vjerovanjem naroda, a parovi koji su u brak stupili nakon 22. marta prošle godine, sutra dočekuju goste i primaju darove, kako bi ih pratili ljubav i stabilnost u zajedničkom životu.

"Sudbina braka"

Na sutrašnji dan posebno je važno da u domu vlada mir i radost, jer se na Mladence otvara sudbina braka.

Jedan od običaja koji se još uvijek poštuje jeste pravljenje 40 mladenčića, kolača.

Oni se prave od pšeničnog brašna, premazuju se medom i nude svim gostima, a simbolizuju dug, srećan i sladak bračni život.

Uvijek je u postu

Osim mladenčića, sutra valja jesti med, kuvanu koprivu i zelje, jer se smatra da se tako čisti krv, a zanimljivo je to što je vjeruje da na sutrašnji praznik ne treba jesti ništa "mlado".

Kako je u toku Mladenaca uvijek Vaskršnji post, i trpeza treba biti posna.

Mladenci

SPC

narodna vjerovanja

običaji

Komentari (0)
