Sutra su Mladenci: Evo šta nikako ne smijete da jedete

21.03.2026
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici sutra obilježavaju dan Svetih 40 mučenika Sevastijskih, Mladence, a za one koji su se vjenčali u posljednjih godinu dana, ovaj praznik je veoma važan.
Praznik Mladenci duboko je povezan sa vjerovanjem naroda, a parovi koji su u brak stupili nakon 22. marta prošle godine, sutra dočekuju goste i primaju darove, kako bi ih pratili ljubav i stabilnost u zajedničkom životu.
Na sutrašnji dan posebno je važno da u domu vlada mir i radost, jer se na Mladence otvara sudbina braka.
Jedan od običaja koji se još uvijek poštuje jeste pravljenje 40 mladenčića, kolača.
Oni se prave od pšeničnog brašna, premazuju se medom i nude svim gostima, a simbolizuju dug, srećan i sladak bračni život.
Osim mladenčića, sutra valja jesti med, kuvanu koprivu i zelje, jer se smatra da se tako čisti krv, a zanimljivo je to što je vjeruje da na sutrašnji praznik ne treba jesti ništa "mlado".
Kako je u toku Mladenaca uvijek Vaskršnji post, i trpeza treba biti posna.
