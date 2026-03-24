Извучени Лото бројеви: Резултати 24. кола

24.03.2026
20:06
Извучени су бројеви у 24. колу игре Лото 7/39 коју заједнички организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије.
У овом колу седмица је носила премију од 9 милиона и 700 хиљада КМ, али добитника није било.
Извучени су бројеви 17, 27, 30, 31, 37, 20 и 36.
Ипак, извучено је шест шестица које су добитницима донијеле по више од 20 хиљада конвертибилних марака.
Лото плус игра у овом колу била је вриједна 4.100.000 КМ.
Ни у овој игри није било добитне комбинације која би некоме донијела милионе.
Бубањ је избацио сљедеће бројеве - 39, 27, 31, 25, 32, 11 и 1.
Игра Џокер је такође са собом носила веома велики новац - чак 160.000 евра.
Џокер број гласио је - 765660.
У овом колу била је прилика за још једну награду. Наиме, додијељен је аутомобил Пежо 308.
Возило је добио играч који је уплатио листић са бројем 01-07516-13-2-26-000-60.
Срећни добитник је листић уплатио у Кањижи, 24. марта у 13:20 сати.
