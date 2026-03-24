Извучени Лото бројеви: Резултати 24. кола

АТВ

24.03.2026

20:06

Коментари:

0
Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Извучени су бројеви у 24. колу игре Лото 7/39 коју заједнички организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије.

У овом колу седмица је носила премију од 9 милиона и 700 хиљада КМ, али добитника није било.

Извучени су бројеви 17, 27, 30, 31, 37, 20 и 36.

Ипак, извучено је шест шестица које су добитницима донијеле по више од 20 хиљада конвертибилних марака.

Лото плус

Лото плус игра у овом колу била је вриједна 4.100.000 КМ.

Ни у овој игри није било добитне комбинације која би некоме донијела милионе.

Бубањ је избацио сљедеће бројеве - 39, 27, 31, 25, 32, 11 и 1.

Џокер

Игра Џокер је такође са собом носила веома велики новац - чак 160.000 евра.

Џокер број гласио је - 765660.

Додатна шанса

У овом колу била је прилика за још једну награду. Наиме, додијељен је аутомобил Пежо 308.

Возило је добио играч који је уплатио листић са бројем 01-07516-13-2-26-000-60.

Срећни добитник је листић уплатио у Кањижи, 24. марта у 13:20 сати.

