Ispravljena nepravda: Ministarstvo plaća više od milion dolara Majklu Flinu

26.03.2026

21:05

Ministarstvo pravde postiglo je sporazum sa Majklom Flinom, bivšim savjetnikom za nacionalnu bezbjednost Donalda Trampa, koji je tužio vladu za milione dolara zbog, kako je naveo, pogrešnog krivičnog gonjenja.

U kratkom sudskom podnesku, advokati Flina i Ministarstva pravde rekli su da su postigli sporazum o odustajanju od tužbe i da Flin dobije "sredstva za poravnanje".

Iako podnesak nije sadržao iznos novca, niti je detaljnije objasnio bilo koje druge uslove poravnanja, osoba upoznata sa materijom rekla je da će Flin dobiti više od milion dolara u sporazumu.

Flin je tužio vladu za 50 miliona dolara, tvrdeći da je FBI pokušao da ga uhvati u zamku u ranim danima Trampove administracije.

Optužbe u Flinovoj tužbi proistekle su iz krivičnog postupka pokrenutog u decembru 2017. godine - tokom Trampove prve godine na vlasti, piše CNN.

"Oni koji su podstakli prevaru sa Rusijom i uragan "Unakrsna vatra" zloupotrebili su svoju moć da obmanu američki narod i okaljaju ugled predsjednika Trampa i njegovih pristalica", rekao je portparol Ministarstva pravde za CNN u saopštenju.

"Današnji sporazum, koji je obezbijedilo ovo Ministarstvo pravde, važan je korak u ispravljanju te istorijske nepravde", rekao je portparol.

"Ovo Ministarstvo pravde će nastaviti da traži odgovornost na svim nivoima za ovo nedjela. Takvo korišćenje savezne vlade kao oružja nikada se ne sme ponoviti"

Flin je u srijedu u saopštenju naglasio svoju nevinost, opisujući federalno tužilaštvo kao "koordinisani napor da se goni nevini čovjek kao dio šire kampanje za potkopavanje predsednika Trampa i njegove administracije".

"Nijedna količina novca ili formalno riješenje ne može izbrisati bol izazvan krivičnim gonjenjem koje nikada nije trebalo da bude pokrenuto", rekao je, ali je dodao da nagodba "označava značajan korak ka ispravljanju duboke nepravde".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

