Orban: Evropu čeka novi migrantski talas

Mađarski premijer Viktor Orban upozorio je da Evropu čeka migrantski talas iz arapskih država koji će dovesti do gubitka evropskog identiteta.

"Muslimanski svijet je velika civilizacija - nije nešto sa čime se treba boriti, šta treba pobijediti. Bitno je da svaka civilizacija ima svoje mjesto", rekao je Orban u podkastu političkog komentatora Marija Nofala.

On je naveo da su saradnja, posjećivanje i međusobno poštovanje hrišćanskog i muslimanskog svijeta poželjne, ali da problem dolazi miješanjem kultura koje su nepomirive na istom mjestu.

"Problem Evrope je što je pokušala da ih pomiješa, pretpostavljajući da će se migranti prilagoditi evropskim vrijednostima", napomenuo je mađarski premijer.

On je ukazao da je problem što migranti u većini slučajeva ne žele da se emancipuju i prilagode evropskim kulturama, već pokušavaju svoju kulturu da nametnu lokalnom stanovništvu.

Orban je optužio liberalne stranke u Evropi da su krive za slabljenje evropskog kulturnog identiteta, jer pokušavaju da se prilagode islamskom svijetu i nisu reagovale na incidente i širenje druge kulture na uštrb sopstvene.

"Liberali su izgubili svoje hrišćanske korijene. Oni smatraju da će mješavina kultura dati živopisno, liberalnije i moderno društvo. Ali to se neće desiti, jer migranti imaju mnogo tvrđe ukorijenjene vrijednosti nego mi Evropljani", naglasio je mađarski premijer.

On je dodao da sada međukulturne tenzije rastu širom zapadne Evrope i da bi novi talas migracija mogao samo da pogorša situaciju, prenosi SRNA.