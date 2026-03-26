Ова риба је најздравија за мозак и срце: И љекари је препоручују

26.03.2026

20:21

Посна трпеза риба
Фото: Farhad Ibrahimzade/Pexels

Ослић је јефтина и приступачна риба, има је у сваком супермаркету. Ова риба најздравија је за срце и мозак. Љекари је често препоручују.

Осим што је ова риба здрава, укусна и може да се припреми на много начина, брзо се и лако вари. Ова риба најздравија је за мозак и срце.

Многи људи више воле ову врсту рибе због приступачне цијене и погодности при њеном спремању. На нашим тезгама је велики избор морских плодова и разних врста риба, укључујући и ослић.

Ништа боље нема за јачање имунитета. Ослић чини чуда за мозак и срце. Осим што је ова риба здрава, укусна и може да се припреми на много начина, брзо се и лако вари.

Енергетска вриједност ослића

Ослић има малу енергетску вриједност па се убраја у дијететске намирнице. Сто грама ослића садржи 80 посто воде, 0,85 г масти и 17,2 г бјеланчевина. Богат је витаминима Б1 и Б2, калијумом, калцијумом и фосфором. Позитивно утиче на кости и рад мозга, чини чуда за мозак и срце.

Ослић је најраспрострањенија риба Јадрана која нарасте до један метар и тежи до 15 килограма. Живи најчешће у већим морским дубинама на муљевитом и пјесковитом дну. Врло је прождрљива и храни се свим рибама и раковима.

Има посебно меко, немасно и укусно бијело месо. Најчешће се пржи на уљу или пече на роштиљу. Користи се и за припрему бродета или супа, а врло је укусан и сушен.

Они који имају проблема са холестеролом, ослић садржи свега 0.3 грама масти и богат је омега-3 масним киселинама које повољно дјелују на срце. Ова риба најздравија је за срце, преноси Крстарица.

