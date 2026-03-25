Да ли је чаша вина заиста штетнија од сланине или чипса?

25.03.2026
13:34
Коментари:0
Наслови у медијима често упозоравају да „ниједна количина алкохола није безбједна“, али пажљивији поглед на научне податке и начин на који се статистика ризика представља јавности открива много комплекснију причу.
Иако конзумирање вина, као и многе друге животне навике, носи одређени ризик, он није нужно већи од оног повезаног са уобичајеном храном која је повезана са гојазношћу, упалама и хроничним болестима, пише Food & Wine.
Свјетска здравствена организација (СЗО) је 2023. године изјавила да „ниједна количина алкохола није безбједна“, због чега уживање у чаши вина може изгледати као изузетно опасна активност. Међутим, питање је колики је стварни ризик умјереног пијења.
СЗО примећује да новинари, који углавном нису статистичари, често ненамјерно преувеличавају ризике јер не приказују статистичке податке на начин који одражава стварну опасност. Др Креина Стокли, предавачица на Универзитету у Аделаиди и копредсједница Међународног научног форума за истраживање алкохола, објашњава како се то дешава.
„Уобичајена комуникациона грешка у епидемиологији алкохола је преувеличавање малих апсолутних ризика пријављивањем само релативног ризика“, каже Стокли. Као примјер, он наводи хипотетичку студију која открива да редовни конзументи алкохола имају 10% већи ризик од рака једњака. „Ако је основни ризик за оне који не пију 1,3 случаја на 100 људи током живота, а за оне који пију 1,43 случаја на 100 људи, то представља повећање од 10%.“
Медији ће често ово извјештавати као вест да алкохол повећава ризик од рака за 10%, што звучи драматично. „Али када се изрази у апсолутним бројевима, порука је: Ваш животни ризик би могао да порасте са 1,3% на 1,43%“, објашњава Стокли. „Обе изјаве су тачне, али једна је смирујућа и информативна, док друга звучи застрашујуће.“
Из разних разлога, потенцијално идеолошких или економски мотивисаних, ризик од чаше вина може се доживјети као већи него, на примјер, конзумирање ултра-прерађене хране или провођење сати на друштвеним мрежама. Др Џејсон Шредер, медицински директор и суоснивач центра Црафт Бодy Сцан, који је специјализован за рано откривање болести, тврди да је једење ултра-прерађене хране једна од најгорих ствари које можемо учинити за своје здравље.
Занимљивости
Ово је најљућа паприка на свијету, толико љута да је не можете нигдје купити
„Чак и једна порција ултра-прерађене хране дневно мерљиво повећава Ц-реактивни протеин, кључни индикатор упале у тијелу“, каже Шродер. „Поред тога, свакодневна конзумација такве хране сузбија хормоне ситости и доводи до прекомерног уноса калорија.“ Другим ријечима, чинија житарица за доручак или парче пице директно подстичу повећање тјелесне тежине и гојазност.
Док многи људи сматрају да је незамисливо живјети без сланине, као и без чаше доброг вина, здравствене организације, укључујући СЗО, класификују обје намирнице као канцерогене класе 1, заједно са азбестом и дуваном. Др Стокли истиче да би људи требало да се одрекну сланине прије вина, јер она повећава унос натријума, што може допринети високом крвном притиску. „Сендвич са сланином, чак и само један или два комада, повећава ризик од рака и кардиометаболички ризик више него чаша вина дневно“, каже она.
Многи људи воле да једу љути чипс, али ова навика може бити повезана са скоковима шећера у крви, оксидацијом ЛДЛ холестерола и хроничном упалом. „Редовна конзумација ултра-прерађеног чипса повећава ризик од гојазности и кардиоваскуларних болести много више него умјерена конзумација вина“, каже Стокли, додајући да кесица чипса узрокује више метаболичких и упалних оштећења него чаша вина дневно.
Гранола плочице се често рекламирају као здраве, богате влакнима и протеинима, али стварност је другачија. „Као баријатријски хирург, смета ми што моји пацијенти, у својим настојањима да се здравије хране, постају жртве вешто рекламиране 'здраве хране' која је све само не то“, каже др Хектор Перез, сертификовани баријатријски хирург. „Већина комерцијалних гранола плочица су заправо бомбоне са бољим маркетингом.“ Ове плочице, објашњава он, обично су мјешавина разних сирупа, рафинисане овсене каше и биљних уља, а многе садрже 12 до 20 грама додатог шећера.
Чак и љубитеље салата може чекати непријатно изненађење. Многи готови преливи за салату садрже висок ниво шећера, индустријска биљна уља богата омега-6 масним киселинама које подстичу упале и стабилизаторе. „Видеи сам људе како поносно припремају оброк на бази поврћа, а затим га преливају са 250 калорија сојиног уља и шећера“, каже Перез. „Лично вјерујем да ултра-прерађена 'здрава' храна може бити опаснија од очигледне брзе хране јер заобилази наш скептицизам. Нико не мисли да је хот-дог здрав, али производ означен као 'протеин', 'природан' или 'цијело зрно' ствара лажни осјећај сигурности.“
Поред хране, друге свакодневне навике носе ризике. Просечна особа проводи око два и по сата дневно на друштвеним мрежама, а тинејџери скоро пет. То вријеме може бити знатно штетније од чаше вина уз вечеру. „Интензивно свакодневно коришћење друштвених мрежа, дефинисано као два или више сати дневно, снажно је повезано са повећаном анксиозношћу, депресијом и незадовољством тијелом“, каже др Стокли. „Може повећати стрес и пореметити сан. Ризици повезани са друштвеним мрежама далеко надмашују оне повезане са чашом вина.“
Здравље
Храна која је за организам штетнија од пушења: Избјегавајте је у широком луку
„Већина упозорења о ризицима умјерене конзумације вина произилази из преувеличавања релативног ризика и сврставања свих конзумената алкохола у исту групу, умјесто да се посматрају биолошки ефекти једне чаше вина уз оброк“, закључује Стокли. „Многе свакодневне навике, попут конзумирања ултра-прерађене хране, вођења седентарног начина живота и прекомерне употребе друштвених медија, носе далеко веће метаболичке ризике или ризик од повреда.“
Наравно да не. Али све у свему, чаша шампањца би могла бити бољи избор од сендвича са сланином, зеленом салатом и парадајзом. „Редовна конзумација ултра-прерађене хране повезана је са дугорочним здравственим ризицима, укључујући срчане болести, дијабетес, гојазност и одређене врсте рака“, каже Рејчел Аџмера, регистровани дијететичар. „С друге стране, чаша вина је заправо повезана са неким предностима за здравље срца, захваљујући присуству једињења попут ресвератрола. Нису пронађене никакве користи од свакодневне конзумације прерађеног меса или хране са високим садржајем додатог шећера.“
Проблем настаје када умјерена конзумација постане прекомерна. „Умјереном конзумацијом се сматра до једног пића дневно за жене и до два пића дневно за мушкарце“, објашњава Аџмера. Све у животу носи неки ризик, али чини се да чаша вина, када се конзумира умјерено уз храну и у добром друштву, представља здравицу за миленијуме традиције, људске повезаности и задовољства, а не само статистички ризик.
Здравље
17 ч0
Здравље
21 ч0
Здравље
23 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
16
15
14
15
10
15
07
15
06
Тренутно на програму