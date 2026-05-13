Tramp objavio mapu koja prikazuje Venecuelu u sastavu SAD

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social vizuelni sadržaj u formi mape koja prikazuje Venecuelu u sastavu SAD, uz natpis "51. država" ("51st State").
Objavljena slika prikazuje teritoriju Venecuele ispunjenu bojama američke zastave.
Vršiteljka dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez rekla je prije dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51. država u sastavu SAD-a, nakon informacija da američki predsjednik Donald Tramp razmatra takav korak.
- Nastavićemo da branimo naš integritet i suverenitet, našu nezavisnost i istoriju - rekla je Rodrigez, koja je preuzela vlast u januaru nakon američke vojne operacije u kojoj je svrgnut tadašnji predsednik Nikolas Maduro, prenosi AP.
(Tanjug)
