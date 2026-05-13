Logo
Large banner

Tramp objavio mapu koja prikazuje Venecuelu u sastavu SAD

Autor:

ATV
13.05.2026 09:34

Komentari:

0
Трамп објавио мапу која приказује Венецуелу у саставу САД
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social vizuelni sadržaj u formi mape koja prikazuje Venecuelu u sastavu SAD, uz natpis "51. država" ("51st State").

Objavljena slika prikazuje teritoriju Venecuele ispunjenu bojama američke zastave.

Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov: Posjeta delegacije Srpske - potvrda strateškog partnerstva

Vršiteljka dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez rekla je prije dva dana da njena zemlja ne planira da postane 51. država u sastavu SAD-a, nakon informacija da američki predsjednik Donald Tramp razmatra takav korak.

- Nastavićemo da branimo naš integritet i suverenitet, našu nezavisnost i istoriju - rekla je Rodrigez, koja je preuzela vlast u januaru nakon američke vojne operacije u kojoj je svrgnut tadašnji predsednik Nikolas Maduro, prenosi AP.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Venecuela

Nikolas Maduro

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Srbija

U Beograd stižu najveće srpske svetinje sa Svete Gore

2 h

0
Трамп у гостима код Сија након девет година

Svijet

Tramp u gostima kod Sija nakon devet godina

2 h

0
Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Scena

Darko Lazić razočaran u kolege: ''Mislio sam da su mi prijatelji''

2 h

0
Мушкарац држи нож

Region

Krvava noć u Budvi: Posvađali se, pa izbo muškarca

2 h

0

Više iz rubrike

Трамп у гостима код Сија након девет година

Svijet

Tramp u gostima kod Sija nakon devet godina

2 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Sin poznate glumice pronađen mrtav u rijeci

2 h

0
Трамп и Бин Зајед разговарали о ситуацији на Блиском истоку

Svijet

Tramp i Bin Zajed razgovarali o situaciji na Bliskom istoku

3 h

0
Путници се искрцавају са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, у луци Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026. године.

Svijet

Francuska pod nadzorom zbog hantavirusa

3 h

0

  • Najnovije

11

05

Detalji horora kod Obrenovca: Tijelo pronađeno zavijeno u ćebe

11

02

Vulić: Sve više glasova za završetak protektorata u BiH

10

57

Dodik prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Mrkonjićima kod Trebinja

10

54

Lavrov: Kijev namjerno gađa civile u Rusiji

10

50

Plavi Mjesec dolazi 31. maja i donosi snažan preokret za ove znakove

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner