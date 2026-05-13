Darko Lazić razočaran u kolege: ''Mislio sam da su mi prijatelji''

Pjevač Darko Lazić progovorio je o teškom periodu nakon porodične tragedije i smrti brata Dragana Lazića, ističući da ga je u tim trenucima dodatno pogodilo ponašanje pojedinih kolega sa estrade.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Darko je bez ustručavanja govorio o razočaranju koje je doživio.

Naime, Darku je poginuo rođeni brat Dragan, a sada je priznao da li stoji iza izjave da su se pojedine njegove kolege reklamirale kada su dolazile u Brestač da mu izjave saučešće, a potom i na sahranu njegovog brata.

- Da, stojim iza toga. Neću da ih imenujem, ali... Toliko su mali u mojim očima da nisu vrijedni pomena - rekao je on i dodao:

- Pola toga se ne sjećam, ko je bio, ko nije... Neki ljudi nisu mogli da dođu, bili su spriječeni iz opravdanih razloga. Za takve stvari ne mogu nikom da zamjerim, a mogu pojedinim kolegama koje su me jako razočarale, a sjedio sam sa njima, jeo, pio. Mislio sam da su mi prijatelji, a gurali su se da budu u prvom planu, to sam tek vidio poslije. Naučio sam pametnu stvar na Hilandaru. Kada palim svijeću za svog pokojnog i za zdravlje, palim i za dušmane, za one koji me ne vole - rekao je Darko.

Na pitanje da li sada ima strah od motora i da li ga je vozio poslije bratovljeve pogibije, rekao je:

- Nemam strah, vozio sam ga. Nikada neću imati strah i uvijek ću ga voziti.

Inače, Darko je istakao da je njegov brat bio talentovan za muziku, ali da nikada nije želio da eksponira privatan život.

- Da, on se bavio takođe pjevanjem. Bio je harizmatičan. Ja sam mu rekao ''ajde da snimimo pjesmu neku zajedno'', a on mi je rekao ''buco, ne mogu ja taj život''. On nije želio svoj privatan život da eksponira. On je nastupao više nego ja, to je živa istina - rekao je Darko.

Pjevač je otkrio i da je nakon tragedije preuzeo brigu o njegovoj porodici.

- Da, to su i moja djeca. Naravno, ja sam dobio još dvije ćerkice, njegova porodica je kao i moja.

U jednom trenutku su se udaljili

Govoreći o njihovom odnosu, Lazić je priznao da je u jednom periodu došlo do udaljavanja.

- U jednom trenutku mi nije odgovaralo neko ponašanje. Mene čovjek nikada ne može da slaže. Malo je bježao od mene, a ja sam sve vidio. Onda, kada smo popričali, kada je vidio, da sam ja u pravu, opet smo se vratili na staro.

- Moram da kažem da smo se mi uvijek družili, samo smo se u jednom momentu udaljili malo, to je sve.

- Ja sam uvijek umio da stisnem gas, a on nikada nije volio brzu vožnju. On i dva drugara, nikada nisu imali želju za tim. Moja papučica nije imala limit, a on nije bio taj tip, nije bio zavisnik od adrenalina. Eto, njemu se to desilo, a kada je poginuo vozio je malo više od sto na sat, to za motor nije neka prevelika brzina.

