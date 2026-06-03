Gotov san Fonseke – Menšik ga poslao kući

Autor:ATV
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Češki teniser Jakub Menšik pobijedio je Žoaa Fonseku u četvrtfinalu Rolan Garosa.
Sudar predstavnika nove generacije na "Šatrijeu" pripao je 27. na svijetu rezultatom 6:4, 6:3, 7:6 (3).
Fonseka nije uspio da ponovi partije poput onih protiv Novaka Đokovića i Kaspera Ruda, a Menšik je potpuno zasluženo slavio.
Naročito dominantan je bio u prva dva seta, u trećem je Fonseka bio za nijansu bolji, imao set loptu, ali ga je Menšik "okrenuo" i završio posao u taj-brejku.
Menšik će u polufinalu, u petak, igrati protiv Saše Zvereva, koji je izbacio Rafaela Hodara sa 3-0 u setovima, prenosi B92.
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