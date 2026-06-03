Logo
Large banner

Gotov san Fonseke – Menšik ga poslao kući

Autor:

ATV
03.06.2026 08:03

Komentari:

0
Готов сан Фонсеке – Меншик га послао кући
Foto: Tanjug/AP/

Češki teniser Jakub Menšik pobijedio je Žoaa Fonseku u četvrtfinalu Rolan Garosa.

Sudar predstavnika nove generacije na "Šatrijeu" pripao je 27. na svijetu rezultatom 6:4, 6:3, 7:6 (3).

Fonseka nije uspio da ponovi partije poput onih protiv Novaka Đokovića i Kaspera Ruda, a Menšik je potpuno zasluženo slavio.

Naročito dominantan je bio u prva dva seta, u trećem je Fonseka bio za nijansu bolji, imao set loptu, ali ga je Menšik "okrenuo" i završio posao u taj-brejku.

Menšik će u polufinalu, u petak, igrati protiv Saše Zvereva, koji je izbacio Rafaela Hodara sa 3-0 u setovima, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jakub Menšik

Žoao Fonseka

Rolan Garos 2026

Rolan Garos

tenis

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

тенисер Јаник Синер

Tenis

Šta kriju doktori Janika Sinera? "Svi znamo da nešto postoji"

19 h

0
Анастасија Цветковић

Tenis

Srpkinja samljela Francuskinju za osminu finala Rolan Garosa

1 d

0
Дани Ваљехо на Ролан Гаросу 2026.

Tenis

Izrečena najveća kazna u istoriji Rolan Garosa

1 d

0
Руд се огласио послије "крађе" на Ролан Гаросу

Tenis

Rud se oglasio poslije "krađe" na Rolan Garosu

1 d

0

Više iz rubrike

Шире се шокантне теорије: Синер је испао због допинга

Tenis

Šire se šokantne teorije: Siner je ispao zbog dopinga

11 h

0
тенисерка Сара Микача

Tenis

Počeo "Banjaluka lejdis open": Sara Mikača sigurna na startu

13 h

0
тенисер Јаник Синер

Tenis

Šta kriju doktori Janika Sinera? "Svi znamo da nešto postoji"

19 h

0
Анастасија Цветковић

Tenis

Srpkinja samljela Francuskinju za osminu finala Rolan Garosa

1 d

0

  • Najnovije

08

54

Vozači, oprez! Nestabilno vrijeme i opasnost od odrona

08

50

Najljepše vijesti: Srpska bogatija za 24 bebe

08

46

Dodik: Ubijanje Srba u Ledićima s ciljem istrebljenja; Oslobađanjem optuženih pravosuđe počinilo zločin

08

41

Upozorenje: U Srpskoj jaka kiša i vjetar, moguć i grad!

08

40

"Evropa izgubila oko tri biliona evra zbog odbijanja ruske energije"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner