Cvijanović: Trajna zahvalnost herojima koji su branili svoju otadžbinu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je svim borcima Republike Srpske Dan boraca i godišnjicu Prvog srpskog ustanka, ističući da se na ovaj veliki praznik sa dubokim poštovanjem i trajnom zahvalnošću odaje počast herojima koji su kroz tešku i stradalničku istoriju branili svoju otadžbinu i nacionalni identitet.

Cvijanović je istakla da su na tom slobodarskom putu mnogi položili svoje živote i dijelove tijela za slobodu srpskog naroda.

"Njihova nesebična žrtva obavezuje sadašnje i buduće generacije da čuvaju sjećanje na one koji su izvojevali slobodu, da jačaju i štite Republiku Srpsku, kao i da porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima obezbijede dostojanstven i što bolji status u društvu", navodi se u čestitki srpskog člana Predsjedništva BiH.