Šeranić: UKC Srpske osnažen novim kapacitetima za liječenje onkoloških pacijenata

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da otvaranje novog Centra za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u jačanju našeg zdravstvenog sistema.

"Otvaranjem ovog objekta, otvaramo vrata nade. Na temeljima stalnog razvoja, a zahvaljujući viziji rukovodstva Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Dodikom, Vlade Republike Srpske i Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, pred nama je još jedan savremeni bolnički objekat. U proteklim godinama, mi u zdravstvenom sektoru imali smo mnogo razloga za ponos. Izgradili smo i opremili dvije nove bolnice u Istočnom Sarajevu i Doboju, a samo u posljednjih godinu dana dobili smo novi objekat za ortopedsku hirurgiju Instituta Dr Miroslav Zotović i Terme Banjaluka, kao i novu Bolnicu u Trebinju", naveo je Šeranić.

Kaže da, suočeni sa činjenicom da broj oboljelih od malignih bolesti, nažalost, raste, obaveza Ministarstva je bila da i u ovom segmentu reaguju odgovorno, sistemski i dugoročno.

"Izgradnjom savremenog namjenskog objekta, opremljenog po najvišim standardima, sa klinikama za onkologiju, hematologiju, pulmološku onkologiju i palijativnu njegu, stvaramo uslove liječenja uporedive sa najrazvijenijim zdravstvenim centrima u regionu i Evropi. Posebno je važno što je izgrađeno i odjeljenje palijativne njege i ustanovljena je i ambulanta za terapiju bola. Humanost jednog zdravstvenog sistema mjeri se time kako brine o najtežim pacijentima, ali i koliko snažno stoji uz njihove porodice, pružajući im podršku, razumijevanje i dostojanstvo u najtežim životnim trenucima", navodi Šeranić.

Istakao je da nijedan objekat, ma koliko savremen bio, ne liječi sam.

"Vi zdravstveni radnici ste ti koji ćete, kao i uvijek, ovom centru donijeti najveću vrijednost i najveću snagu. Ovaj centar je i priznanje vašem radu. On vam daje uslove koje zaslužujete – savremen prostor, funkcionalnu organizaciju, tehnološku podršku – kako bi pacijentima mogli da pružite najkvalitetniju moguću zdravstvenu zaštitu. Neka ovaj centar bude mjesto stručnosti i nade, mjesto gdje će se primjenjivati najsavremenije terapije, ali i mjesto gdje će se njegovati riječ podrške, toplina i ljudskost", istakao je Šeranić.

Kaže da je od danas Univerzitetski klinički centar Republike Srpske osnažen sa novim kapacitetima za liječenje onkoloških pacijenata.

U nadi da će ih biti što manje, veliko hvala svima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta i hvala svima vama koji ste, uoči Sretenja, sa nama podijelili ovaj važan trenutak za Republiku Srpsku", rekao je Šeranić.