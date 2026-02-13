Šobot: Otvara se novo poglavlje u liječenju najtežih bolesti

Otvaranjem novoizgrađenog objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske otvara se novo poglavlja u liječenju najteže bolesti koja pogađa sve više ljudi, rekao je v.d. direktora UKC-a Nikola Šobot.

Šobot je naveo da će se ovd‌je omogućiti brža dijagnostika i liječenje pacijenata oboljelih od maligniteta

"Ovaj centar je kruna višegodišnjeg zalaganja da se u Republici Srpskoj omogući pružanje najsavremenijih metoda liječenja oboljelih od malignih bolesti", rekao je Šobot na svečanosti otvaranja novog objekta na Paprikovcu.

Šobot je istakao da je ovo veliki i važan dan za UKC, zdravstvene radnika i za pacijente.

Istakao je da će pacijenti ovd‌je dobiti najbolju njegu i da sve ovo predstavlja kontinuitet i posvećenost zdravlju svakog stanovnika.

On je naglasio da je ova zgrada rezultat dugogodišnjeg planiranja, ali da ništa ne bi bilo ostvareno da nije bilo podrške Vlade Republike Srpske koja je prepoznala potrebu za postojanjem ovakvog centra.

On je naveo da je za liječenje je potrebna i vjera i nije ni čudo što se otvara uoči velikog praznika Sretenja.

Zahvalio je Srbiji za sve što je uradila, a posebnu zahvalnost uputio je zdravstveni radnicima.

"Vi ste ti koji ste najvažniji resurs zdravstvenog sistema Republike Srpske", rekao je Šobot.

On je zahvalio i predsjedniku Miloradu Dodiku za svu podršku koju daje razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske.