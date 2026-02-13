Logo
Large banner

Šobot: Otvara se novo poglavlje u liječenju najtežih bolesti

Izvor:

SRNA

13.02.2026

15:21

Komentari:

0
Никола Шобот
Foto: ATV

Otvaranjem novoizgrađenog objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske otvara se novo poglavlja u liječenju najteže bolesti koja pogađa sve više ljudi, rekao je v.d. direktora UKC-a Nikola Šobot.

Šobot je naveo da će se ovd‌je omogućiti brža dijagnostika i liječenje pacijenata oboljelih od maligniteta

"Ovaj centar je kruna višegodišnjeg zalaganja da se u Republici Srpskoj omogući pružanje najsavremenijih metoda liječenja oboljelih od malignih bolesti", rekao je Šobot na svečanosti otvaranja novog objekta na Paprikovcu.

Šobot je istakao da je ovo veliki i važan dan za UKC, zdravstvene radnika i za pacijente.

Istakao je da će pacijenti ovd‌je dobiti najbolju njegu i da sve ovo predstavlja kontinuitet i posvećenost zdravlju svakog stanovnika.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Zahvalnost srpskom narodu i svim građanima Srpske koji su izašli na izbore

On je naglasio da je ova zgrada rezultat dugogodišnjeg planiranja, ali da ništa ne bi bilo ostvareno da nije bilo podrške Vlade Republike Srpske koja je prepoznala potrebu za postojanjem ovakvog centra.

On je naveo da je za liječenje je potrebna i vjera i nije ni čudo što se otvara uoči velikog praznika Sretenja.

Zahvalio je Srbiji za sve što je uradila, a posebnu zahvalnost uputio je zdravstveni radnicima.

"Vi ste ti koji ste najvažniji resurs zdravstvenog sistema Republike Srpske", rekao je Šobot.

On je zahvalio i predsjedniku Miloradu Dodiku za svu podršku koju daje razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Šobot

UKC Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Каран: Захвалност српском народу и свим грађанима Српске који су изашли на изборе

Republika Srpska

Karan: Zahvalnost srpskom narodu i svim građanima Srpske koji su izašli na izbore

2 h

1
Тришић Бабић: Дужност његовати културу сјећања на борце и њихову жртву

Republika Srpska

Trišić Babić: Dužnost njegovati kulturu sjećanja na borce i njihovu žrtvu

4 h

0
Синиша Каран на гласању

Republika Srpska

CIK potvrdio: Siniša Karan predsjednik Republike Srpske

4 h

4
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Sloboda je najveća vrijednost i dužni smo da je čuvamo

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Pekov o Briselu: Politički kratkovidi

17

36

Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH

17

25

Šmitova odluka neustavna: Ustavnopravna komisije jasna

17

24

Nives Celzijus otkrila u čijem društvu uživa: Mazili smo se cijelo jutro

17

18

Crna Gora uvela kategoriju stalnog sezonskog radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner