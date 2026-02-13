MUP Srpske izdao naredbu: Zabrana stupila na snagu

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izdao je naredbu o zabranama koje će biti na snazi na Sretenje.

Naredba se odnosi na zabranu prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području gradova Banjaluka i Laktaši.

Iz naredbe se izostavlja prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.

Zabrana će trajati 13. februara 2026. godine od 11,00 časova do ponoći.

"Zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 tone, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će učestvovati u aktivnostima povodom obilježavanja Sretenja na području grada Banjaluka, dana 13.02.2026. godine od 12,00 do 24,00 časa", napominju u Ministarstvu.

Takođe, Ministarstvo, policijske uprave i policijske stanice navedenog dana neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.

Podsjećamo, 13. februara obilježava se Sretenje - Dan državnosti Republike Srbije i Republike Srpske i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak i sve srpske borce oslobodilačkih ratova.