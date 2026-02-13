Logo
Large banner

MUP Srpske izdao naredbu: Zabrana stupila na snagu

Autor:

Stevan Lulić

13.02.2026

15:32

Komentari:

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izdao je naredbu o zabranama koje će biti na snazi na Sretenje.

Naredba se odnosi na zabranu prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području gradova Banjaluka i Laktaši.

Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: UKC Srpske osnažen novim kapacitetima za liječenje onkoloških pacijenata

Iz naredbe se izostavlja prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.

Zabrana će trajati 13. februara 2026. godine od 11,00 časova do ponoći.

"Zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 tone, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će učestvovati u aktivnostima povodom obilježavanja Sretenja na području grada Banjaluka, dana 13.02.2026. godine od 12,00 do 24,00 časa", napominju u Ministarstvu.

Takođe, Ministarstvo, policijske uprave i policijske stanice navedenog dana neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.

teslic 2

Gradovi i opštine

Odbornici okupljeni oko SNSD-a napustili teslićku Skupštinu

Podsjećamo, 13. februara obilježava se Sretenje - Dan državnosti Republike Srbije i Republike Srpske i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak i sve srpske borce oslobodilačkih ratova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

MUP Republike Srpske

Dan državnosti - Sretenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: UKC Srpske osnažen novim kapacitetima za liječenje onkoloških pacijenata

2 h

0
Никола Шобот

Republika Srpska

Šobot: Otvara se novo poglavlje u liječenju najtežih bolesti

2 h

0
Каран: Захвалност српском народу и свим грађанима Српске који су изашли на изборе

Republika Srpska

Karan: Zahvalnost srpskom narodu i svim građanima Srpske koji su izašli na izbore

2 h

1
Тришић Бабић: Дужност његовати културу сјећања на борце и њихову жртву

Republika Srpska

Trišić Babić: Dužnost njegovati kulturu sjećanja na borce i njihovu žrtvu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Pekov o Briselu: Politički kratkovidi

17

36

Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH

17

25

Šmitova odluka neustavna: Ustavnopravna komisije jasna

17

24

Nives Celzijus otkrila u čijem društvu uživa: Mazili smo se cijelo jutro

17

18

Crna Gora uvela kategoriju stalnog sezonskog radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner