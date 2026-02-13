Logo
Trišić Babić: Sa zahvalnošću se sjećamo svih koji su nesebičnim žrtvovanjem živote ugradili u Srpsku

13.02.2026

16:49

Najiskrenije čestitke povodom Dana boraca Republike Srpske i Prvog srpskog ustanka svim borcima uputila je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Za sve nas ovo je poseban dan kada se s zahvalnošću i poštovanjem sjećamo svih onih, koji su nesebičnim žrtvovanjem, vođeni plemenitim ciljevima, svoje živote ugradili u Srpsku", istakla je Trišić Babić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ana Trišić Babić

