Не помишљајте да ове ствари однесете из хотела: Можете завршити на ''црној листи'' и папрено платити

Боравак у хотелу подразумијева комфор, пажљиво биране детаље и ситнице које госту треба да пруже осјећај луксуза и пажње. Управо зато многи, при паковању кофера, застану на тренутак и запитају се да ли је у реду понијети одређене ствари из собе. Иако дјелује безазлено убацити мали "сувенир" у торбу, правила постоје - и нису сва неписана.
Хотели широм свијета улажу значајна средства у опремање соба, али истовремено рачунају на то да ће одређени потрошни материјал бити искориштен - па чак и однијет. Проблем настаје када гости пређу границу и понесу предмете који нису намијењени за то. У неким случајевима то може резултирати додатним трошковима, а у екстремним ситуацијама и забраном будућих резервација.
Мале сапуне, шампоне, регенераторе и лосионе хотели најчешће обезбјеђују као потрошни материјал. Ти производи су већ урачунати у цијену боравка и предвиђени су за једнократну употребу. Исто важи и за кесице кафе, шећера, чаја, као и за хемијске оловке и блокчиће са логотипом хотела - они често служе и као маркетиншки алат.
Папуче су још један предмет који је углавном дозвољено понијети, јер се из хигијенских разлога ријетко поново користе. У неким хотелима гости добијају и мале поклоне добродошлице - пиће, чоколадице или симболичне сувенире - који су намијењени управо њима. Кључно правило гласи: све што је јасно потрошно и индивидуално упаковано, у већини случајева можете понијети.
За разлику од мини козметике, пешкири, чаршафи, јастуци и ћебад никако не спадају у "сувенире". Ови предмети дио су основне опреме собе и њихово изношење сматра се крађом. Исто важи и за мекане хотелске баде-мантиле који често дјелују као савршен подсјетник на романтичан викенд - али су намијењени искључиво кориштењу током боравка.
Многи хотели данас воде детаљну евиденцију инвентара, а неки чак користе електронске ознаке за праћење скупих текстилних производа. Уколико нешто нестане, хотел има право да вам додатно наплати трошак, што може значајно увећати рачун. У појединим случајевима, гости који редовно односе инвентар могу завршити на такозваној “црној листи”.
