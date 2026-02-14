Још једна тешка несрећа у Српској: Ауто на крову, има повријеђених

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Једна особа теже је повријеђена у саобраћајној незгоди која се јутрос догодила на магистралном путу Гацко-Фоча.
До несреће је дошло код тунела у мјесту Чемерно, потврђено је за АТВ из Службе хитне помоћи у Гацку.
"Лице иницијала Т.С. задобило је повреде врата, док су остале особе прошле са лакшим тјелесним повредама. Сви повријеђени превезени су у Болницу у Фочи“, кажу из гатачке Хитне помоћи.
