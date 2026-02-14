Logo
Још једна тешка несрећа у Српској: Ауто на крову, има повријеђених

Аутор:

Теодора Бјелогрлић

14.02.2026

09:04

Несрећа на путу Гацко - Фоча
Фото: АТВ

Једна особа теже је повријеђена у саобраћајној незгоди која се јутрос догодила на магистралном путу Гацко-Фоча.

До несреће је дошло код тунела у мјесту Чемерно, потврђено је за АТВ из Службе хитне помоћи у Гацку.

"Лице иницијала Т.С. задобило је повреде врата, док су остале особе прошле са лакшим тјелесним повредама. Сви повријеђени превезени су у Болницу у Фочи“, кажу из гатачке Хитне помоћи.

Несрећа на путу Гацко - Фоча
Несрећа на путу Гацко - Фоча

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

