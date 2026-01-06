У добојској болници забрањене посјете пацијентима

Извор:
У Болници "Свети апостол Лука" у Добоју забрањене су посјете пацијентима због погоршања епидемиолошке ситуације на подручју града, саопштено је из ове здравствене установе.
Ова мјера је на снази до даљег.
Управа Болнице донијела је одлуку о забрани на основу препоруке болничке Комисије за сузбијање и спречавање интрахоспиталних инфекција.
