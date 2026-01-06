Logo
У добојској болници забрањене посјете пацијентима

АТВ

06.01.2026

16:33

Фото: Pexels

У Болници "Свети апостол Лука" у Добоју забрањене су посјете пацијентима због погоршања епидемиолошке ситуације на подручју града, саопштено је из ове здравствене установе.

Ова мјера је на снази до даљег.

Снијег

Регион

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

Управа Болнице донијела је одлуку о забрани на основу препоруке болничке Комисије за сузбијање и спречавање интрахоспиталних инфекција.

Doboj

болница

