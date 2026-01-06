Logo
Миловановић: Очекује се још један талас повећања водостаја низводно од ХЕ "Зворник"

Извор:

СРНА

06.01.2026

15:53

Коментари:

0
Миловановић: Очекује се још један талас повећања водостаја низводно од ХЕ "Зворник"

Очекује се још један талас повећања водостаја Дрине низводно од Хидроелектране "Зворник" што ће у Семберији довести до редовне одбране од поплава, а врло вјероватно и ванредне, изјавио је директор "Вода Српске" Мирослав Миловановић.

- Треба да будемо прибрани, свако на свом задатку и да у коначници, а на основу тренутних хидролошких и метеоролошких не очекујемо веће проблеме - рекао је Миловановић.

Дрина

Друштво

Трнинић: Битно успорити проток Пиве како не би Дрина даље расла

Миловановић је истакао да је охрабрујуће да су падавине у Црној Гори и у горњем току Дрине прије неколико сати стале што ће се позитивно одразити низводно.

- Очекује се још један талас повећања водостаја низводно од ХЕ "Зворник" јер су послије 15.00 часова најавили пуштање преко 2200 кубика воде у секунди у односу на тренутних 2000 кубика. То ће довести да ћемо у Семберији сигурно имати редовну одбрану од поплава а врло вјероватно и ванредну како то дефинише Главни оперативни план одбране од поплава - појаснио је Миловановић.

Он је истакао да је очекивано све што се десило и што се дешава посљедња 24 сата када је у питању повећање водостаја ријеке Дрине и њених притока у средњем и горњем току јер су биле обилне падавине плус топљење снијега.

Снијег

Свијет

Снијег и лед парализовали Европу, има преминулих: Отказано на стотине летова

Нагласио је да сви објекти који су нелегално изграђени у водоплавном подручју су до сада већ под водом или ће бити под, и то је очекивано јер ту вода код повећаних водостаја увијек допире.

Миловановић је истакао да су цивилне заштите у свим локалним заједницама које се налазе дуж слива ријеке Дрине правовремено реаговале.

Vode Srpske

vodostaji rijeka

