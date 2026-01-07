Божићна литургија у Храму Светог Саве у Дрвару

Извор:
У Храму Светог Саве у Дрвару јутрос је служена божићна литургија поводом најрадоснијег хришћанског празника Божића.
Литургију су служили настојатељ Храма Светог Саве у Дрвару и парох прве дрварске парохије Саша Црљић и протонамјесник Зоран Миловац.
Великом броју вјерника који су присуствовали молитвеном сабрању упућена је порука да су Срби у Дрвару живјели вијековима и да су, упркос бројним недаћама, опстајали и остајали на својим огњиштима.
Српска православна црква прославља Божић, најрадоснији хришћански празник - дан Рођења Исуса Христа.
