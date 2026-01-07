Logo
Трамп: САД и Венецуела постигле договор о извозу нафте

Извор:

Агенције

07.01.2026

13:21

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп каже да су Каракас и Вашингтон постигли договор о извозу венецуеланске сирове нафте у САД у вриједности од двије милијарде долара.

Доналд Трамп наводи да је циљ договора преусмјеравање испорука са Кине и спречавање већих резова у производњи нафте у Венецуели, пренио је АП.

Навео је да договор обухвата између 30 и 50 милиона барела нафте која је под америчким санкцијама.

Како је наведено, у Бијелој кући у петак ће се одржати састанак са руководиоцима америчких нафтних компанија како би се разговарало о Венецуели.

Према особи упознатој са плановима, која је жељела да остане анонимна, састанку у Бијелој кући требало би да присуствују представници компанија "Ексон", "Шеврон" и "Коноко Филипс".

С обзиром на то да се нафта тргује по цијени од око 56 долара по барелу, Трампова најављена трансакција могла би да вриједи и до 2,8 милијарди долара.

САД у просјеку троше око 20 милиона барела нафте и сродних производа дневно, што би значило да би испорука из Венецуеле представљала еквивалент од око два и по дана америчког снабдијевања.

