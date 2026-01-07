Logo
Лавров: Европски политичари не вјерују у сопствене стратегије

Извор:

СРНА

07.01.2026

13:11

Коментари:

0
Лавров: Европски политичари не вјерују у сопствене стратегије
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Политичари у Европи који потпирују антируску хистерију не вјерују у сопствене стратегије и зато су осуђени на пропаст, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Наше колеге са друге стране барикада, прије свега у Европи, који потпирују антируску хистерију, константно траже да краду наш новац, да нас опљачкају, као што је предсједник Русије Владимир Путин описао њихове намјере, и подржавају Украјину само да би наставила да се бори против Русије - они не вјерују да су то одрживе стратегије, а недостатак вјере у оно што раде већ их упропаштава", рекао је Лавров.

Дрина

Градови и општине

Ситуација на ријеци Дрини се стабилизује

Он је нагласио да је кључни задатак унутрашње дипломатије данас да се подрже напори учесника специјалне војне операције у Украјини.

"Већ се дешавају одређене промјене које доказују једну истину: када је ваш циљ исправан, када знате за шта радите и за шта се боре наши момци на првој линији, онда ће и у дипломатији све да иде како треба, јер је кључ успјеха вјеровање у оно што радите, у циљ који вам је повјерен", закључио је Лавров.

Таг:

Сергеј Лавров

