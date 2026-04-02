"Humanost spaja, a ne razdvaja" za Sergeja Stupara 5. aprila u Domu omladine

Prva humanitarno-edukativna konferencija "Humanost spaja, a ne razdvaja“, sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava za liječenje Sergeja Stupara, biće održana 5. aprila u Domu omladine.

Cjelodnevni događaj organizuje Udruženje za zaštitu i spašavanje životinja "Sretan pas“ u saradnji sa Darijom Paspalj i prijateljima, okupljajući edukativne, kulturne i zabavne sadržaje za sve generacije.

Program počinje u 12 časova otvaranjem humanitarnog sajma, dječijih radionica i sadržaja za najmlađe, dok su tokom dana planirane kreativne radionice, dječiji nastupi i edukativni segmenti, uz mogućnost da posjetioci kupovinom proizvoda i donacijama podrže humanitarnu akciju, dok svečani večernji program u amfiteatru počinje u 17 časova i obuhvata obraćanja gostiju, stručnjaka i učesnika, kao i umjetničke i muzičke nastupe i humanitarnu licitaciju.

Predsjednik Udruženja za zaštitu i spašavanje životinja "Sretan pas“ i jedan od organizatora konferencije Mila Šarić ističe da je cijela inicijativa nastala iz iskrene želje da se pomogne i pokaže koliko daleko može dosegnuti ljudska dobrota kada se ljudi ujedine oko prave ideje.

"Najljepši je osjećaj znati da niko od nas, kada mu je teško i kada mu treba pomoć, nije sam – uvijek postoji ruka koja će se pružiti. Posebni su oni ljudi koji na pitanje ‘hoćemo li uraditi humanitarnu akciju’ ne pitaju ništa dalje, već odmah kažu: hoću. Upravo takvi ljudi su pokrenuli ovu priču o Sergeju. Posebno je to što je jedno malo četvoronožno biće bilo njen početak, ali ono što nas određuje jeste da pomažemo svima, bez razlike. Humanost nas spaja, a ne razdvaja“, poručila je Šarićeva.

Majka Sergeja Stupara, Svjetlana Bedneš, kroz emotivnu poruku ističe da ovaj događaj za njih ima mnogo dublje značenje od samog okupljanja.

"U nedjelju se ne okupljamo samo na jednom mjestu, već oko jedne nade. To je dan u kojem znanje, dobrota i zajedništvo dišu kao jedno – za još jedan korak bliže ozdravljenju mog sina. Svaki osmijeh, svaka riječ i svaki znak podrške poručuju nam da nismo sami. Na kraju večeri, kroz humanitarnu licitaciju, nećemo licitirati samo predmete, već nadu. Svaka podignuta ruka biće poruka: uz njega ste. Ova konferencija je dokaz da zajedno možemo više – da zajedno možemo čuda“, poručila je Bedneševa.

Organizator i direktor konferencije Darija Paspalj ističe da ovaj događaj ima duboko lično značenje i da nije nastao slučajno, već iz emocije, porodične priče i vrijednosti koje nosi od djetinjstva, podsjećajući na svog oca čije riječi i životna filozofija danas nose naziv same konferencije – "Humanost spaja, a ne razdvaja“.

Ona navodi da je upravo tu poruku prepoznala u trenucima kada su se na komemoraciji njenog oca okupili ljudi koje je povezalo poštovanje i ljubav, zbog čega je odlučila da takvu vrijednost prenese dalje, te da simbolika datuma bliskog njegovom rođendanu i period pred Vaskrs dodatno naglašavaju poruku vjere, nade i novog početka.

"Ova konferencija nije samo događaj, ona je spoj svega što jesmo: vjere, tradicije, porodice, ljubavi, žrtve i razumijevanja. Danas svako može pomoći na svoj način – dolaskom, radom, donacijom ili poklonom, i svaka pomoć ima istu vrijednost jer dolazi iz srca“, rekla je Paspaljeva.

Domaćin konferencije Rada Šarić naglašava da ju je posebno dirnuo odaziv ljudi i količina ljubavi uložena u svaki detalj organizacije, ističući da se kroz zajednički trud jasno vidi želja da se dođe do jednog cilja – da Sergej dobije šansu za oporavak.

"Kao majka, znam šta znači kada osjetiš da nisi sam i kada znaš da postoji neko ko misli na tebe i daje ti snagu. Kada vidim takvu energiju i dobrotu, znam da zajedno možemo mnogo. Banjaluka može mnogo. Zato ova priča za mene nije samo organizacija događaja, nego nešto mnogo ličnije – put kojim želim srcem da idem, put kojim bi Petar želio da idem“, rekla je Rada Šarić.

Koordinator konferencije i osoba zadužena za društvene mreže Jovana Šarić, koja je od početka uključena u organizaciju, podsjeća da njena porodica najbolje zna šta znači suočiti se s najtežim životnim izazovima i koliko svaka pomoć tada znači, prisjećajući se borbe svog brata sa teškom bolešću i podrške koju su dobili od zajednice.

"Tada sam shvatila koliko ljudska dobrota ima stvarnu težinu i snagu. Zato danas molim sve sugrađane da zajedno pomognemo Sergeju, jer svaki čin dobrote, ma koliko mali bio, može donijeti snagu i nadu onda kada je to najpotrebnije“, kaže Jovana.

Koordinator Vanja Pešić ističe da je poruka konferencije ostavila snažan trag, navodeći da se organizaciji pridružila iskreno i sa vjerom u jedinstvo i dobrotu, sa ciljem da zajedno pomognu Sergeju, te dodaje da vjeruje kako će ovaj događaj pokazati koliku dušu i srce Banjaluka ima.

lić ističe da za njega ovo nije bio samo projekat, već iskustvo koje nosi mnogo dublju vrijednost.

"Biti dio ove priče za mene nije bio samo zadatak, niti još jedan projekat. Kao neko ko stoji iza vizuala, montaže i koordinacije, imao sam priliku da iz svakog kadra, svake slike i svakog trenutka vidim ono najvažnije – ljude koji ne okreću glavu. Ova konferencija nije nastala iz plana, nego iz osjećaja. Iz potrebe da se pomogne, bez pitanja i bez kalkulacije. I baš zato vjerujem da ima snagu da pokrene nešto mnogo veće od jednog događaja. Ponosan sam što sam dio tima koji je pokazao da humanost nije velika riječ, nego konkretno djelo. I ako smo ovom konferencijom uspjeli da pomjerimo makar jednu granicu, da podignemo makar jednu novu ruku spremnu da pomogne, onda smo uradili pravu stvar - rekao je Ilić.

Koordinator Anastasija Knežević naglašava da je za nju posebna vrijednost ove inicijative u tome što podsjeća na snagu zajedništva u vremenu kada su razlike često u prvom planu, ističući da upravo energija, trud i veliko srce ljudi uključenih u organizaciju čine ovu priču posebnom i pokazuju da humanost zaista postoji i može povezati više nego što mislimo.

Konferencija "Humanost spaja, a ne razdvaja“ šalje jasnu poruku da se upravo kroz zajedništvo, solidarnost i iskrenu ljudsku dobrotu mogu pokrenuti promjene i dati šansa onima kojima je pomoć najpotrebnija.