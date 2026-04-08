Logo
Large banner

Crna Gora odbila da vrati trobojku

Autor:

ATV
08.04.2026 08:07

Komentari:

0
Црвено-плаво-бијела застава са двоглавим бијелим орлом који има круну. На прсима орла је црвено-зелени грб са златним лавом.
Foto: Kingdom of Montenegro

Poslanici Skupštine Crne Gore nisu podržali inicijativu Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića da se u dnevni red sjednice uvrsti prijedlog o uvođenju srpske trobojke kao narodne i državne zastave.

Ovaj predlog su podržali poslanici DNP, Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije, dok je uzdržan bio dio poslanika Pokreta "Evropa sad", prenijeli su crnogorski mediji.

Knežević je rekao da je trobojka istorijski, nacionalni i duhovni kontinuitet stare Crne Gore sa današnjom., piše Telegraf.

"Kome smeta trobojka danas u Crnoj Gori?", postavio je pitanje Knežević, pokazujući slike zastava iz vremena kneževine i kraljevine Crne Gore.

Knežević je naveo da trobojka smeta onima koji bi da zaborave Vojislavljeviće, Nemanjiće, Balšiće, Petroviće...

Knežević je istakao da su funkcioneri DNP-a nedavno napustili Vladu Milojka Spajića upravo zbog zastave.

"Iz Pokreta 'Evropa sad' nisu htjeli da razgovaraju sa nama, nego preko generalnog sekretara Vlade saopštili su da je trobojka tema za Skupštinu, dok danas pričaju da je to tema o kojoj treba raspravljati nakon evropskih integracija", rekao je Knežević.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

zastava

trobojka

Milan Knežević

Skupština

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

18

39

Orban: Obustava tranzita nafte - predstava Brisela i Kijeva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner