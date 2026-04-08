Crna Gora odbila da vrati trobojku

Poslanici Skupštine Crne Gore nisu podržali inicijativu Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića da se u dnevni red sjednice uvrsti prijedlog o uvođenju srpske trobojke kao narodne i državne zastave.

Ovaj predlog su podržali poslanici DNP, Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije, dok je uzdržan bio dio poslanika Pokreta "Evropa sad", prenijeli su crnogorski mediji.

Knežević je rekao da je trobojka istorijski, nacionalni i duhovni kontinuitet stare Crne Gore sa današnjom., piše Telegraf.

"Kome smeta trobojka danas u Crnoj Gori?", postavio je pitanje Knežević, pokazujući slike zastava iz vremena kneževine i kraljevine Crne Gore.

Scena Otvoren testament Čak Norisa: Evo koliko je tajna ćerka dobila od nasljedstva

Knežević je naveo da trobojka smeta onima koji bi da zaborave Vojislavljeviće, Nemanjiće, Balšiće, Petroviće...

Knežević je istakao da su funkcioneri DNP-a nedavno napustili Vladu Milojka Spajića upravo zbog zastave.

"Iz Pokreta 'Evropa sad' nisu htjeli da razgovaraju sa nama, nego preko generalnog sekretara Vlade saopštili su da je trobojka tema za Skupštinu, dok danas pričaju da je to tema o kojoj treba raspravljati nakon evropskih integracija", rekao je Knežević.