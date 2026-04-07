Horor: Dogovorili masažu u parku, a onda je počeo seksualni napad

ATV
07.04.2026 19:39

Масажа
Foto: Pexels

Državljanin Sirije uhapšen je u Zagrebu zbog sumnje da je vršio bludne radnje nad muškarcem, hrvatskim državljaninom.

Kako piše Večernji.hr, dvojica muškaraca sastala su se u zagrebačkom parku Ribnjak radi dogovorene masaže. Prvo je Sirijac masirao Hrvata, a onda je Hrvat masirao njega. Međutim, tokom masaže, kako se sumnja, Sirijac je Hrvata počeo da dira po intimnim dijelovima tijela, nakon čega ga je ovaj prijavio policiji.

Nedugo zatim Sirijac je lišen slobode, a nakon saslušanja završio je u zatvoru Remetinac. Određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bjekstva i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

Nije prvi put: Jeziv slučaj silovanja na istom mjestu

Ovo nije prvi ovakav incident u parku Ribnjak. Prošle godine uhapšen je državljanin Egipta, stranac sa privremenim boravkom u Hrvatskoj, kojeg je japanska državljanka prijavila za silovanje. I u tom slučaju sve je počelo kao dogovoren sastanak, ali je u jednom trenutku Egipćanin pitao Japanku „voli li seks“, na šta mu je ona odgovorila negativno.

Kada je pokušala da se udalji, on joj je prepriječio put, pokušao da je poljubi, te ju je na kraju oborio na pod i silovao. Na osnovu prethodne komunikacije, policija je brzo pronašla nasilnika. On je na sudu priznao krivicu i nepravosnažno je osuđen na pet godina zatvora, a pravosnažnost presude čeka u pritvoru.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

