Logo
Large banner

Mještani dočekali novi most: Česma konačno povezana sa gradom

Autor:

ATV
09.04.2026 19:30

Komentari:

0
Мост у Чесми
Foto: ATV

U banjalučkom naselju Česma danas je svečano otvoren novoizgrađeni most. Objekat dužine 175 metara, čija vrijednost iznosi 6,6 miliona KM, značajno će rasteretiti gužve u gradu i unaprijediti svakodnevni saobraćaj.

Ovaj projekat je od strateškog značaja za Banjaluku jer direktno povezuje Česmu sa centrom grada, ali i olakšava povezanost prema opštinama Čelinac i Kotor Varoš.

Most je pušten u saobraćaj svečanim presjecanjem vrpce. U ceremoniji su učestvovali premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković, koji su potom i prošetali novom saobraćajnicom.

"Dobili smo most dužine 175 metara i širine 15,5 metara, sa dvije saobraćajne trake. Iako je rok za završetak radova bio izazovan, zbog loših vremenskih prilika, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na lijevoj obali Vrbasa i neusklađenosti dokumentacije, radovi su se odužili. Ipak, danas smo uspješno završili posao", rekao je v.d. direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković.

Janković je dodao da je zastoje premostila Vlada Republike Srpske svojim odlukama, zaduživši JP "Putevi Srpske" da završe ovaj kapitalni projekat.

"Direktor Janković i ja dobili smo jasan zadatak i rokove. Nije bilo jednostavno; najlakše je postaviti asfalt, ali su prepreku predstavljali neraščišćeni računi. Moram istaći da smo naišli na poteškoće i sa gradskom administracijom i sa vlasnicima parcela na lijevoj obali Vrbasa. Iako neke stvari još nisu do kraja završene, dobili smo bezuslovnu saglasnost da se radovi nastave i da most bude predat građanima Banjaluke", istakao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Ministar i direktor su iskazali zahvalnost rukovodstvu Srpske jer su, na njihovu inicijativu, preuzeli realizaciju projekta od Grada Banjaluka.

"Što se tiče ovog mosta i svega što ćemo raditi u budućnosti, reći ću samo: ovo smo dogovorili, obećali i završili", poručio je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Izgradnja mosta počela je 5. novembra 2022. godine. Ovaj infrastrukturni objekat ne samo da spaja naselje Česma sa centrom, već predstavlja i ključnu tačku za brži saobraćaj ka susjednim opštinama.

Opširnije u prilogu:

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција Републике Српске

Hronika

Više povrijeđenih u saobraćajci u Trebinju

5 h

0
Колона аута на граничном прелазу

Region

Od sutra pakao na granicama: EU uvodi mjere koje će promijeniti sve

5 h

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

Putin proglasio vaskršnje primirje

6 h

0
Иза куће виде се ротације полицијских возила, која пристижу на мјесто саобраћајна незгоде у Требињу.

Hronika

Saobraćajka na ulazu u Trebinje, hitna na terenu

6 h

0

Više iz rubrike

Иза аутомобила налази се бијели градски аутобус. На његовој предњој страни стоји ознака линије број 6, која саобраћа на релацији А.

Banja Luka

Poskupljenje karata ili redukcija polazaka - šta čeka Banjalučane?

7 h

0
Предсједник СДС-а Бранко Блануша, предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић и предсједник Народног фронта Јелена Тривић.

Banja Luka

Opozicioni lideri na sastanku: Gdje je Vukanović?

8 h

13
Отварање моста у бањалучком насељу Чесма

Banja Luka

Cvijanović: Most u Česmi svjedoči sposobnosti Srpske

10 h

0
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић

Banja Luka

Stevanović: Da nije bilo Dodika, Banjalučani bi još čekali most u Česmi

11 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

15

Veliki požar u Grudama prijeti objektima

23

08

Srbin telefonskom prevarom "ojadio" austrijske penzionere za 600.000 evra

23

02

Američki sud presudio Nadi Tomanić

23

02

"Umjesto čestitke - nasilje": Kurtijeva policija skinula srpske trobojke

22

54

Orban: Ogromni ulozi na izborima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner