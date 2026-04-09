Mještani dočekali novi most: Česma konačno povezana sa gradom

U banjalučkom naselju Česma danas je svečano otvoren novoizgrađeni most. Objekat dužine 175 metara, čija vrijednost iznosi 6,6 miliona KM, značajno će rasteretiti gužve u gradu i unaprijediti svakodnevni saobraćaj.

Ovaj projekat je od strateškog značaja za Banjaluku jer direktno povezuje Česmu sa centrom grada, ali i olakšava povezanost prema opštinama Čelinac i Kotor Varoš.

Most je pušten u saobraćaj svečanim presjecanjem vrpce. U ceremoniji su učestvovali premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković, koji su potom i prošetali novom saobraćajnicom.

"Dobili smo most dužine 175 metara i širine 15,5 metara, sa dvije saobraćajne trake. Iako je rok za završetak radova bio izazovan, zbog loših vremenskih prilika, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na lijevoj obali Vrbasa i neusklađenosti dokumentacije, radovi su se odužili. Ipak, danas smo uspješno završili posao", rekao je v.d. direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković.

Janković je dodao da je zastoje premostila Vlada Republike Srpske svojim odlukama, zaduživši JP "Putevi Srpske" da završe ovaj kapitalni projekat.

"Direktor Janković i ja dobili smo jasan zadatak i rokove. Nije bilo jednostavno; najlakše je postaviti asfalt, ali su prepreku predstavljali neraščišćeni računi. Moram istaći da smo naišli na poteškoće i sa gradskom administracijom i sa vlasnicima parcela na lijevoj obali Vrbasa. Iako neke stvari još nisu do kraja završene, dobili smo bezuslovnu saglasnost da se radovi nastave i da most bude predat građanima Banjaluke", istakao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Ministar i direktor su iskazali zahvalnost rukovodstvu Srpske jer su, na njihovu inicijativu, preuzeli realizaciju projekta od Grada Banjaluka.

"Što se tiče ovog mosta i svega što ćemo raditi u budućnosti, reći ću samo: ovo smo dogovorili, obećali i završili", poručio je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Izgradnja mosta počela je 5. novembra 2022. godine. Ovaj infrastrukturni objekat ne samo da spaja naselje Česma sa centrom, već predstavlja i ključnu tačku za brži saobraćaj ka susjednim opštinama.

Opširnije u prilogu: