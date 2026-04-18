Tragedija u Orahovu: Otac našao sina (11) mrtvog u dvorištu

18.04.2026 19:44

Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Dječak star 11 godina pronađen je obješen u dvorištu porodične kuće u bugarskom gradu Orahovo, saopštili su iz Oblasne direkcije MUP-a u Vraci.

Tragediju je sinoć u 20 časova otkrio otac učenika četvrtog razreda lokalne Osnovne škole "Sv. Kirilo i Metodije". Naime, on je prijavio da je u dvorištu imanja zatekao svoje mrtvo dijete.

policija amerika

Svijet

Novi misteriozni nestanak potresa naciju: Čovjeku koji zna sve nuklearne tajne gubi se trag

Ekipe forenzičara upućene su na lice mjesta. Tokom uviđaja na tijelu nisu nađeni tragovi nasilja. Pokrenut je pretkrivični postupak, a uzrok smrti dečaka su u fazi razjašnjavanja.

Prema nezvaničnim informacijama, u porodici koja ima troje djece do sada nije bilo indikacija o problemima. Te kobne večeri, dječak se sam igrao u dvorištu. Otac je bio u kući i pripremao večeru. Kada je izašao da potraži dijete, naišao je na užasan prizor, piše BulNews.

масовни убица кијев пуцњава супермаркет

Svijet

Ovo je masovni ubica iz Kijeva! Uzeo taoce u supermarketu, najmanje pet mrtvih

Drugovi iz razreda 11-godišnjeg dečaka su potreseni i u šoku. U školu je danas stigao tim iz Ministarstva obrazovanja i nauke, a psiholozi već rade sa djecom.

Pročitajte više

Полиција Њемачке

Svijet

Jedna osoba poginula u eksploziji na zapadu Njemačke

2 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Teška nesreća na autoput 9. januar: Poginuo motociklista

2 h

0
Снажан земљотрес у Тихом океану

Svijet

Snažan zemljotres u Tihom okeanu

3 h

0
Пуцњава у Кијеву, полиција се крије иза транспортног возила

Svijet

Pucnjava u Kijevu: Ima mrtvih, velika drama na ulicama

3 h

0

Više iz rubrike

Нови мистериозни нестанак потреса нацију: Човјеку који зна све нуклеарне тајне губи се траг

Svijet

Novi misteriozni nestanak potresa naciju: Čovjeku koji zna sve nuklearne tajne gubi se trag

1 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Svijet

SAD popustile sankcije: Dozvoljena kupovina ruske nafte zbog krize na tržištu

2 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са кенијским премијером и секретаром кабинета за спољне послове и дијаспору, Мусалијом Мудавади, у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедјељак, 16. марта 2026. године.

Svijet

Lavrov: Rusija pozitivno gleda na mogućnost nastavka mirovnih pregovora s Ukrajinom

2 h

0
Полицајац прегледа место где је наоружани нападач убио најмање шест људи на улицама пре него што га је полиција убила, у Кијеву, Украјина, у суботу, 18. априла 2026. године.

Svijet

Ovo je masovni ubica iz Kijeva! Uzeo taoce u supermarketu, najmanje pet mrtvih

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

03

Njemačka na problemu! Sve manje kerozina

20

58

Zakon privlačnosti: U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno!

20

54

Minić: Radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Rača

20

48

Zaharova: Zapad ne odustaje od planova podjele svijeta za svoje interese

20

33

Borac prokockao prednosti i remizirao sa Veležom

