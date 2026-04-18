Tragedija u Orahovu: Otac našao sina (11) mrtvog u dvorištu

Dječak star 11 godina pronađen je obješen u dvorištu porodične kuće u bugarskom gradu Orahovo, saopštili su iz Oblasne direkcije MUP-a u Vraci.

Tragediju je sinoć u 20 časova otkrio otac učenika četvrtog razreda lokalne Osnovne škole "Sv. Kirilo i Metodije". Naime, on je prijavio da je u dvorištu imanja zatekao svoje mrtvo dijete.

Svijet Novi misteriozni nestanak potresa naciju: Čovjeku koji zna sve nuklearne tajne gubi se trag

Ekipe forenzičara upućene su na lice mjesta. Tokom uviđaja na tijelu nisu nađeni tragovi nasilja. Pokrenut je pretkrivični postupak, a uzrok smrti dečaka su u fazi razjašnjavanja.

Prema nezvaničnim informacijama, u porodici koja ima troje djece do sada nije bilo indikacija o problemima. Te kobne večeri, dječak se sam igrao u dvorištu. Otac je bio u kući i pripremao večeru. Kada je izašao da potraži dijete, naišao je na užasan prizor, piše BulNews.

Svijet Ovo je masovni ubica iz Kijeva! Uzeo taoce u supermarketu, najmanje pet mrtvih

Drugovi iz razreda 11-godišnjeg dečaka su potreseni i u šoku. U školu je danas stigao tim iz Ministarstva obrazovanja i nauke, a psiholozi već rade sa djecom.