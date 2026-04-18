Ovo je masovni ubica iz Kijeva! Uzeo taoce u supermarketu, najmanje pet mrtvih

Muškarac sa automatskom puškom otvorio je vatru na ljude u supermarketu u naselju Demijivka u Kijevu. Kako javljaju ukrajinski mediji, ubijeno je pet osoba, a više je ranjeno. Među povrijeđenima ima i djece, a specijalne policijske snage ubile su napadača.

Saopšteno je da policija sprovodi specijalnu operaciju u tom dijelu Kijeva, a na lice mjesta upućene su policijske patrole i specijalna jedinica KORD. Stanovnici Demijivke su zamoljeni da ostanu u svojim domovima.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se zbog ovog masakra.

"Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Ihor Klimenko upravo je izvijestio da je napadač u Kijevu, koji je otvorio vatru na civile, eliminisan. Sve okolnosti se utvrđuju. Trenutno je potvrđeno da je 5 osoba ubijeno. Moje saučešće porodicama i voljenima. Deset osoba je trenutno hospitalizovano sa povredama i traumama. Svi dobijaju neophodnu pomoć. Četiri taoca su spasena", objavio je on na platformi X.

Zelenski je rekao da očekuje brzu istragu.

"Na slučaju rade istražitelji Nacionalne policije i Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU). Naložio sam ministru unutrašnjih poslova i načelniku Nacionalne policije Ukrajine da sve provjerene informacije o ovom slučaju učine dostupnim javnosti", dodao je on.

Prema izvorima portala Ukrainska Pravda, napadač se zove Dmitro Vasilčenkov. Rođen 21. aprila 1968. godine u Moskvi, imao je državljanstvo Ukrajine i ranije je živeo u Bahmutu (Donjecka oblast), pre nego što se preselio u kijevski okrug Holosijevski.

