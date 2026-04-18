Ovo je masovni ubica iz Kijeva! Uzeo taoce u supermarketu, najmanje pet mrtvih

18.04.2026 18:47

Полицајац прегледа место где је наоружани нападач убио најмање шест људи на улицама пре него што га је полиција убила, у Кијеву, Украјина, у суботу, 18. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Dan Bashakov

Muškarac sa automatskom puškom otvorio je vatru na ljude u supermarketu u naselju Demijivka u Kijevu. Kako javljaju ukrajinski mediji, ubijeno je pet osoba, a više je ranjeno. Među povrijeđenima ima i djece, a specijalne policijske snage ubile su napadača.

Saopšteno je da policija sprovodi specijalnu operaciju u tom dijelu Kijeva, a na lice mjesta upućene su policijske patrole i specijalna jedinica KORD. Stanovnici Demijivke su zamoljeni da ostanu u svojim domovima.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se zbog ovog masakra.

"Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Ihor Klimenko upravo je izvijestio da je napadač u Kijevu, koji je otvorio vatru na civile, eliminisan. Sve okolnosti se utvrđuju. Trenutno je potvrđeno da je 5 osoba ubijeno. Moje saučešće porodicama i voljenima. Deset osoba je trenutno hospitalizovano sa povredama i traumama. Svi dobijaju neophodnu pomoć. Četiri taoca su spasena", objavio je on na platformi X.

Zelenski je rekao da očekuje brzu istragu.

"Na slučaju rade istražitelji Nacionalne policije i Službe bezbjednosti Ukrajine (SBU). Naložio sam ministru unutrašnjih poslova i načelniku Nacionalne policije Ukrajine da sve provjerene informacije o ovom slučaju učine dostupnim javnosti", dodao je on.

Prema izvorima portala Ukrainska Pravda, napadač se zove Dmitro Vasilčenkov. Rođen 21. aprila 1968. godine u Moskvi, imao je državljanstvo Ukrajine i ranije je živeo u Bahmutu (Donjecka oblast), pre nego što se preselio u kijevski okrug Holosijevski.

(Telegraf)

Pročitajte više

Полиција Њемачке

Svijet

Jedna osoba poginula u eksploziji na zapadu Njemačke

2 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Teška nesreća na autoput 9. januar: Poginuo motociklista

2 h

0
Снажан земљотрес у Тихом океану

Svijet

Snažan zemljotres u Tihom okeanu

3 h

0
Пуцњава у Кијеву, полиција се крије иза транспортног возила

Svijet

Pucnjava u Kijevu: Ima mrtvih, velika drama na ulicama

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција Њемачке

Svijet

Jedna osoba poginula u eksploziji na zapadu Njemačke

2 h

0
Снажан земљотрес у Тихом океану

Svijet

Snažan zemljotres u Tihom okeanu

3 h

0
Пуцњава у Кијеву, полиција се крије иза транспортног возила

Svijet

Pucnjava u Kijevu: Ima mrtvih, velika drama na ulicama

3 h

0
Храна за бебе хитно повучена из продаје: Опасна супстанца пронађена у производу

Svijet

Hrana za bebe hitno povučena iz prodaje: Opasna supstanca pronađena u proizvodu

3 h

0

