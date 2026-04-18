Нови мистериозни нестанак потреса нацију: Човјеку који зна све нуклеарне тајне губи се траг

Списак мистериозних нестанака и смрти особа повезаних са америчким нуклеарним и свемирским тајнама наставља забрињавајуће да расте. Посљедњи, десети, случај је Стивен Гарсија.
Гарсија је владин извођач радова који је имао највиши ниво безбједносне провјере и приступ осјетљивим нуклеарним постројењима. Нестао је 28. августа 2025. године без икаквог трага.
Посљедњи пут виђен је како пјешице напушта свој дом у улици Каттејл Корт (Cattail Court) SW у Албукеркију, у Новом Мексику. Носио је само пиштољ, зелену маскирну мајицу и шортс. Полиција је објавила снимке надзорних камера на којима се види како одлази непосредно након 9 часова ујутру по локалном времену. Власти су упозориле да „Гарсија може бити опасан по себе“.
Међутим, анонимни извор близак истрази за Дејли мејл (Daily Mail) категорички одбацује могућност самоубиства.
„Био је врло стабилна особа“, рекао је извор и додао да је највјероватнија теорија да је Гарсија постао мета страних обавјештајних служби.
Гарсија је радио за Национални безбједносни кампус Канзас Сити (КЦНСЦ) у Албукеркију – објекат који производи више од 80% свих ненуклеарних компоненти за америчко војно нуклеарно оружје. Према извору, обављао је „врло високу, надзорну позицију за сву имовину“. Након нестанка, КЦНСЦ је покренуо интерну истрагу. Прегледани су сви његови радни рачунари, мејлови и фајлови, али ништа није указивало на разлог нестанка.
Ово је већ десети случај у посљедњих неколико година у којем је особа са приступом америчким нуклеарним или свемирским тајнама умрла или нестала под мистериозним околностима. Посебно забрињава то што су четири особе нестале на готово идентичан начин – пјешице, без телефона, новчаника или личних ствари, носећи само оружје.
У Новом Мексику су под сличним околностима 2025. нестали и Ентони Чавез (79) и Мелиса Касис (54), обоје повезани са Националним лабораторијама Лос Аламос, једним од најважнијих центара за развој нуклеарног оружја. Чавез је радио у лабораторији до пензије 2017, док је Касис била административна асистенткиња са највишом безбједносном провјером.
Сво троје повезани су са пензионисаним генералом Ратног ваздухопловства Вилијамом Нилом МакКасландом (68). МакКасланд је нестао 27. фебруара 2026. у Албукеркију на готово идентичан начин – напустио је дом пјешице, носећи само револвер калибра .38, без телефона, наочара или било каквих уређаја. Био је бивши командант Истраживачке лабораторије Ратног ваздухопловства (АФРЛ).
„Цијела та мисија одвија се из ваздухопловне базе Киртланд. Велики дио, укључујући технологију и производњу, одвија се у Албукеркију. Дакле, МакКасланд је апсолутно знао за те погоне и био у њима“, рекао је извор.
Бивши помоћник директора ФБИ-а Крис Свокер изјавио је:
„Наши научници већ дуго су мета напада непријатељских страних обавјештајних служби.“
Додао је да су забиљежени и случајеви ликвидације нуклеарних научника.
НАСА научница Моника Хасинто Реза (60), директорка групе за обраду материјала у НАСА-ином Џет пропалшн лабораторију (Jet Propulsion Laboratory), нестала је 22. јуна 2025. током планинарења у Калифорнији. Била је повезана са МакКасландом преко пројекта развоја метала „Мондалој“ (Mondaloy).
Астрофизичар Карл Грилмајер (67) убијен је испред своје куће 16. фебруара 2026. Нуклеарни физичар Нуно Луријеро (47) убијен је у свом дому у Бруклајну 15. децембра 2025.
Два НАСА научника из ЈПЛ-а, Френк Мајвалд (61) и Мајкл Дејвид Хикс (59), преминула су 2024. и 2023. под непознатим околностима, без обдукције и без објављеног узрока смрти. Фармацеутски истраживач Џејсон Томас нестао је без трага, а пронађен је мртав у језеру у Масачусетсу 17. марта 2026.
Америчке власти и КЦНСЦ засад нису дали званичан коментар о случају Гарсије. Истрага је и даље отворена.
У међувремену се огласила Бијела кућа. Портпаролка Каролајн Ливит први пут је упитана о десет особа које су умрле или нестале без трага од 2023. године. На питање да ли је администрација предсједника Доналда Трампа упозната са тим случајевима и да ли се води истрага, Ливит није имала јасан одговор.
„Нисам разговарала са надлежним агенцијама о томе. Свакако ћу то учинити и доставити вам одговор. Ако је то тачно, наравно да је то нешто што би ова влада и администрација сматрале вриједним истраживања. Дакле, допустите ми да се тиме позабавим“, одговорила је.
(Вечерњи)
