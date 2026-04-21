Stigla je kapa koja čita vaše misli i piše umjesto vas?

Tehnološki startap iz Kalifornije pod nazivom Sabi razvio je revolucionarnu kapu koja može da čita vaše misli i pretvara ih u riječi na ekranu.

Ovaj pametni uređaj koristi senzore da prepozna šta želite da kažete bez ijednog pokreta prstom ili izgovorene riječi. Tehnologija bi uskoro mogla potpuno da preoblikuje način na koji šaljemo poruke i komuniciramo sa računarima.

Kako radi kapa koja čita vaš mozak

Za razliku od poznatih čipova kompanije Neuralink, ova kapa ne zahteva nikakve operacije niti ugradnju predmeta u glavu. Ona koristi hiljade specijalnih diskova koji prate električnu aktivnost mozga direktno kroz kožu glave. Vještačka inteligencija zatim analizira te signale i pretvara ih u komande koje uređaj razumije.

Kapa posjeduje nevjerovatnih 100.000 senzora koji precizno prate gdje se dešava moždana aktivnost. Ovi podaci se bežično prenose do vašeg telefona ili računara gdje se misli trenutno pretvaraju u pisanu riječ. Tim koji stoji iza projekta tvrdi da je ovo najsigurniji način da se mozak poveže sa savremenom tehnologijom.

Brzina kucanja mislima i planovi za prodaju

Trenutna brzina pisanja mislima iznosi oko 30 riječi u minuti, što je nešto sporije od prosječnog kucanja prstima. Stručnjaci predviđaju da će brzina rasti kako korisnici budu provodili više vrijemena noseći ovaj uređaj. Kompanija Sabi planira da prve modele kapa pusti u prodaju do kraja ove godine.

you can now control things with your brain. literally.



we're building the most wearable BCI on the planet, with @sabicap, backed by @khoslaventures @accel @initialized & @kevinweil.



we collected the world’s largest neural dataset and trained the most capable Brain Foundation… pic.twitter.com/FIQiH7nIuL — Rahul Chhabra (@rahulchhabra07) April 16, 2026

Pored klasične zimske kape, u pripremi je i lagana kačket varijanta za toplije dane. Ovaj izum će biti od ogromne pomoći ljudima koji ne mogu da koriste ruke ili imaju probleme sa govorom. Put do pretvaranja čovjeka u biće povezano sa mrežom nikada nije bio jednostavniji i dostupniji običnom narodu.

(telegraf)