Tehnološki gigant Epl objavio je u ponedjeljak velike promjene u svom rukovodstvu. Tim Kuk, koji je vodio kompaniju više od jedne decenije, povlači se sa mjesta izvršnog direktora (CEO), a na njegovo mjesto 1. septembra dolazi Džon Ternus, dosadašnji šef hardverskog inženjeringa.

Iako prepušta glavnu operativnu ulogu, Kuk neće u potpunosti napustiti kompaniju. Od jeseni će preuzeti funkciju izvršnog predsjednika odbora, prepuštajući kormilo mlađim snagama.

„Bila je najveća privilegija u mom životu biti izvršni direktor Epla i imati povjerenje da vodim tako izvanrednu kompaniju. Volim Epl cijelim svojim bićem“, naveo je Kuk u zvaničnom saopštenju za javnost.

Kuk je na čelo Epla došao u avgustu 2011. godine, naslijedivši legendarnog suosnivača Stiva Džobsa, samo nekoliko mjeseci prije njegove smrti. Mnogi su tada sumnjali da operativac poput Kuka može zamijeniti vizionara poput Džobsa, ali je on kompaniju odveo do neslućenih visina.

Pod njegovim vođstvom, Epl je postao prva kompanija u istoriji čija je tržišna vrijednost premašila bilion (hiljadu milijardi), a kasnije i tri biliona dolara. Tokom njegovog mandata, Epl je proširio svoj ekosistem predstavljanjem uređaja kao što su Epl Votč, ErPods bežične slušalice, te nedavni Epl Vižn Pro.

Pored hardvera, Kuk je strateški transformisao Epl u giganta u sektoru usluga, lansirajući Epl Mjuzik, Epl TV+ i razne pretplatničke modele koji danas generišu ogroman dio prihoda.

Nasljednik Džon Ternus nije iznenađenje za dobre poznavaoce prilika u Kupertinu. Ternus je u Eplu već godinama unazad izgradio reputaciju tihog, ali izuzetno sposobnog lidera. Kao šef hardverskog inženjeringa, direktno je nadgledao razvoj ključnih proizvoda, uključujući posljednje generacije Ajfona i Ajpada.

Posebno se istakao kao jedan od glavnih arhitekata istorijske tranzicije Mek računara sa Intelovih čipova na vlastite Epl Silikon (M-serija) procesore, potez koji je u potpunosti redefinisao performanse i efikasnost Eplovih računara.

Ternus, koji je gotovo cijelu karijeru proveo u Eplu i vodio hardverske timove, izjavio je da s optimizmom gleda na naredne godine kompanije.

„Duboko sam zahvalan na ovoj prilici da nastavim Eplovu misiju. Imao sam sreću da radim pod Stivom Džobsom i da mi Tim Kuk bude mentor. Ispunjen sam optimizmom zbog onoga što možemo postići u godinama koje dolaze i srećan sam što znam da su najtalentovaniji ljudi na svijetu ovdje u Eplu, odlučni da budu dio nečega većeg od bilo kojeg od nas. Ponizan sam što preuzimam ovu ulogu i obećavam da ću voditi sa vrijednostima i vizijom koja već pola vijeka definišu ovo posebno mjesto“, poručio je Ternus.

Promjena na vrhu dolazi u trenutku kada se Epl suočava sa novim izazovima, od strožih regulatornih pravila u Evropskoj uniji i SAD-u, do trke u implementaciji generativne vještačke inteligencije (Epl Inteligens). Pred Ternusom je sada zadatak da održi stabilnost, ali i donese nove inovacije koje tržište od Epla uvijek očekuje.