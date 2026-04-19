Kakva je veza između dojenja i promjena na DNK?

19.04.2026 17:56

Foto: Pixabay/marvelmozhko

Bebe koje najmanje tri mjeseca hrane isključivo majčinim mlijekom nose markere u krvi različite od beba koje nisu dojene, pokazala je najveća studija te vrste.

Istraživači su proučavali podatke iz uzoraka krvi djece, tražeći epigenetičke tragove širom genoma. Epigenetika se odnosi na hemijske promjene na DNK koje utiču na to koji su geni aktivni i kako funkcionišu. Konkretno, tim je posmatrao epigenetički proces metilacije DNK, hemijski proces koji se može detektovati u uzorcima krvi.

Istraživanje su predvodili Institut za globalno zdravlje u Barseloni (ISGlobal), Univerzitet u Ekseteru i Univerzitet u Bristolu.

Studija je otkrila da su tragovi metilacije DNK na genima povezanim sa imunitetom i razvojnim procesima u prosjeku bili izraženiji kod djece koja su bila isključivo dojena najmanje tri mjeseca, u poređenju sa djecom koja nisu dojena.

Međutim, studija nije ispitivala da li su djeca imala bilo kakve razlike u imunitetu ili razvoju kao posljedicu posjedovanja ovih epigenetičkih tragova.

„Naši nalazi pokazuju da bebe koje su isključivo dojene nose epigenetičke promene povezane sa tim iskustvom. Geni na koje ovi markeri utiču uključeni su u razvojne i imune procese, ali na osnovu naše studije ne možemo reći da li to direktno utiče na te veoma složene procese“, rekla je doktor Doreta Karamaši sa Univerziteta u Ekseteru, autorka studije.

Druga istraživanja su nezavisno pokazala da je dojenje povezano sa kratkoročnim i dugoročnim korisnim efektima na zdravlje djeteta.

„Naši rezultati su novi i zanimljivi, ali ih moramo tumačiti sa dozom opreza. Naša studija je osmišljena kao zajednički međunarodni projekat, međutim, potrebno je da proučimo raznovrsnije grupe kako bismo u potpunosti razumeli ovu biologiju“, rekla je doktor Mariona Bustamante iz ISGlobal-a.

Istraživanje je sprovedeno putem konzorcijuma PACE (Pregnancy and Childhood Epigenetics), koji čini 11 međunarodnih studija u zemljama uključujući Španiju, Holandiju, Finsku, Francusku, Grčku, Litvaniju, Nemačku, Južnu Afriku i SAD, obuhvatajući i grupu mešovitog etničkog porekla.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

