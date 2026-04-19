Besplatna putarina autobusima koji prevoze putnike do Donje Gradine

Autobusima koji danas prevoze putnika do Spomen-područja Donja Gradina ne naplaćuje se putarina na dionicama auto-puteva u Republici Srpskoj.

Iz Autoputeva Republike Srpske istakli su da su se na ovaj potez odlučili uzimajući u obzir da je Dan sjećanja na žrtve genocoida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH događaj od izuzetnog nacionalnog, istorijskog i društvenog značaja i da je neophodno obezbijediti sve uslove kako bi što veći broj građana prisustvovao parastosu i pomenu u Donjoj Gradini.

Prevoz do Donje Gradine, koja je ujedno i najveće stratište u kompleksu jasenovačke fabrike smrti, organizovan je iz svih krajeva Republike Srpske, tako da se danas očekuje i povećan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima koji vode ka Donjoj Gradini, zbog čega je uprava Autoputeva Republike Srpske jednoglasno odlučila da ne naplaćuje putarinu autobusima na kojima je istaknuta oznaka "vanlinijski prevoz".

"Na taj način, obezbijediće se brži i efikasniji protok saobraćaja kroz naplatne stanice, bez stajanja i zadržavanja, a JP Autoputevi Republike Srpske time daju podršku što boljoj i kvalitetnijoj organizaciji prevoza građana do Spomen-područja Donja Gradina ", ističu iz Autoputeva, prenosi Srna