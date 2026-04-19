Logo
Large banner

Besplatna putarina autobusima koji prevoze putnike do Donje Gradine

Autor:

19.04.2026 08:07

Komentari:

0
Naplatne kućice
Foto: Autoputevi RS

Autobusima koji danas prevoze putnika do Spomen-područja Donja Gradina ne naplaćuje se putarina na dionicama auto-puteva u Republici Srpskoj.

Iz Autoputeva Republike Srpske istakli su da su se na ovaj potez odlučili uzimajući u obzir da je Dan sjećanja na žrtve genocoida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH događaj od izuzetnog nacionalnog, istorijskog i društvenog značaja i da je neophodno obezbijediti sve uslove kako bi što veći broj građana prisustvovao parastosu i pomenu u Donjoj Gradini.

Prevoz do Donje Gradine, koja je ujedno i najveće stratište u kompleksu jasenovačke fabrike smrti, organizovan je iz svih krajeva Republike Srpske, tako da se danas očekuje i povećan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima koji vode ka Donjoj Gradini, zbog čega je uprava Autoputeva Republike Srpske jednoglasno odlučila da ne naplaćuje putarinu autobusima na kojima je istaknuta oznaka "vanlinijski prevoz".

"Na taj način, obezbijediće se brži i efikasniji protok saobraćaja kroz naplatne stanice, bez stajanja i zadržavanja, a JP Autoputevi Republike Srpske time daju podršku što boljoj i kvalitetnijoj organizaciji prevoza građana do Spomen-područja Donja Gradina ", ističu iz Autoputeva, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donja Gradina logor

Donja Gradina

Jasenovac

Dan sjećanja

Autoputevi Republike Srpske

Republika Srpska

Putarina

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner