Cvijanovićeva u Delfima sa predsjednikom Grčke: Odnosi dobri i prijateljski

22.04.2026 13:33

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Делфима са предсједником Грчке Kонстантиносом Тасуласом.
Foto: Željka Cvijanović/X

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Delfima sa predsjednikom Grčke Konstantinosom Tasulasom.

"Ocijenili smo da su odnosi dvije strane veoma dobri i prijateljski, bez otvorenih pitanja, te izrazili opredijeljenost ka daljem unapređenju ekonomske, kulturne, kao i svih drugih vidova saradnje. Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim regionalnim, evropskim i globalnim pitanjima, kao i o političkim prilikama u Grčkoj i BiH", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

Kaže da je Tasulasa upoznala o ključnim stavovima Republike Srpske i njenim nastojanjima da očuva svoju ustavne i dejtonske pozicije.

"Ukazala sam na značaj izbalansiranog odnosa stranih aktera prema svim konstitutivnim narodima u BiH, te istakla da jednostran pristup ometa domaći dijalog i ne doprinosi prevazilaženju izazova", navela je Cvijanovićeva.

