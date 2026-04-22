Cvijanovićeva u Delfima sa predsjednikom Grčke: Odnosi dobri i prijateljski

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Delfima sa predsjednikom Grčke Konstantinosom Tasulasom.
"Ocijenili smo da su odnosi dvije strane veoma dobri i prijateljski, bez otvorenih pitanja, te izrazili opredijeljenost ka daljem unapređenju ekonomske, kulturne, kao i svih drugih vidova saradnje. Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim regionalnim, evropskim i globalnim pitanjima, kao i o političkim prilikama u Grčkoj i BiH", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.
Kaže da je Tasulasa upoznala o ključnim stavovima Republike Srpske i njenim nastojanjima da očuva svoju ustavne i dejtonske pozicije.
"Ukazala sam na značaj izbalansiranog odnosa stranih aktera prema svim konstitutivnim narodima u BiH, te istakla da jednostran pristup ometa domaći dijalog i ne doprinosi prevazilaženju izazova", navela je Cvijanovićeva.
