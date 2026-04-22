Majka troje djece, koja je nestala u nedjelju, pronađena mrtva

Elefterija Giakumaki, majke troje djece iz Irakliona na Kritu, za kojom se tragalo od 19. aprila, pronađena je mrtva u polju.

Prema navodima medija, Elefterijino tijelo pronađeno je u njenom automobilu, na zadnjem sjedištu u oblasti Aja Varvara kod prijestonice Krita.

Elefterija je na tijelu imala prostrijelne rane, a policija ističe da pored nje nije pronađen pištolj, što isključuje mogućnost samoubistva.

Podsjetimo, Elefterija je nestala u nedjelju uveče, a porodica je ubrzo prijavila nestanak jer je sinu poslala čudnu poruku. Naime, kada je sin pokušao da stupi u kontakt sa njom poziv je odbijen, a potom je stigla "automatska poruka" da će se javiti kasnije. Poruka je poslata oko 19 časova, a kako do 1 sat iza ponoći nisu uspjeli da stupe u kontakt sa njom, porodica je alarmirala policiju.

Ubrzo potom priveden je njen bivši partner koji je saslušan, a potom pušten. Nekoliko sati kasnije, njegovo beživotno tijelo, sa prostrijelnom ranom u predjelu glave pronađeno je kod crkve proroka Ilije, u koju je često odlazio sa Elefterijom dok su bili u vezi.

Njegovo tijelo, kao i oružje iz kojeg je počinio samoubistvo, pronađeni su kapeli Panagije Kardiotise, između ikona.

Prema informacijama, on se popeo kaldrmisanom stazom iznad kapele i u udubljenju u stijeni među ikonama svetaca, pucao je u sebe kratkocjevnom sačmaricom.

Muškarac, koji je bio otac male djevojčice, tek je u posljednja 24 sata bio u "okviru" istrage. Pozvan je da svjedoči u policiji, a pretražen je i njegov dom. Njegovo samoubistvo se dogodilo nekoliko sati kasnije.

