Crnogorci zarobljeni na brodu koji je Iran zaplijenio

ATV
22.04.2026 17:22

Брод у Ормуском мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Iranska nacionalna garda zaustavila je brod “Frančeska“, na kojem se nalaze četiri crnogorska pomorca, saopštio je ministar pomorstva Crne Gore Filip Radulović.

"Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i bezbjedni", naveo je Radulović.

U toku su, dodaju, pregovori brodarske kompanije i iranske strane, a nadležni državni organi su u stalnom kontaktu sa posadom.

"Našim pomorcima i njihovim porodicama upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i bezbjednost naših pomoraca", rekao je Radulović, prenosi CdM.

Podsjetimo, iranske snage zaplijenile su dva kontejnerska broda u Ormuskom moreuzu, javili su državni mediji, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp produžio primirje s Iranom na neodređeno vrijeme.

Iranska Revolucionarna garda navela je da su brodovi zadržani zbog navodnog kršenja pravila plovidbe i ugrožavanja bezbjednosti.

Oba plovila su ranije prijavila napade u blizini obale Irana i Omana.

Ovaj potez predstavlja novu eskalaciju napetosti u Ormuskom moreuzu, ključnom pomorskom pravcu, i dodatno komplikuje pregovore između Irana i SAD, koji su već zapeli zbog američke pomorske blokade i dubokog međusobnog nepovjerenja.

