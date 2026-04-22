Tramp: Pregovori sa Teheranom mogući u narednih 36 do 72 časa

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su mirovni pregovori sa Iranom mogući u narednih 36 do 72 sata.

Tramp je, kada je upitan o izgledima za pregovore u intervjuu za Njujork post, naveo da je taj vremenski period realan.

Region Otkriven mogući motiv trostrukog ubistva

On je juče najavio produženje primirja sa Iranom kako bi Teheran dobio vremena da iznese "jedinstven prijedlog".

(SRNA)