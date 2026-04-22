Logo
Large banner

Tramp: Pregovori sa Teheranom mogući u narednih 36 do 72 časa

Autor:

ATV
22.04.2026 16:46

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп шета Јужним травњаком по доласку у Бијелу кућу, у петак, 17. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jose Luis Magana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su mirovni pregovori sa Iranom mogući u narednih 36 do 72 sata.

Tramp je, kada je upitan o izgledima za pregovore u intervjuu za Njujork post, naveo da je taj vremenski period realan.

On je juče najavio produženje primirja sa Iranom kako bi Teheran dobio vremena da iznese "jedinstven prijedlog".

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Teheran

Iran

Tramp Iran pregovori

Komentari (0)
Large banner

