Dva restorana zatvorena nakon što se otrovalo više od 100 ljudi

Masovno trovanje hranom potreslo je Švedsku nakon što se više od 100 ljudi razboljelo poslije konzumiranja sušija u dva povezana restorana. Incident se dogodio u mjestima Lerum i Floda, predgrađima Geteborga.

Prema navodima lokalnih vlasti, broj prijavljenih slučajeva i dalje raste.

– Trenutno imamo oko 100 prijava, a nove stalno pristižu – izjavila je šefica odjeljenja za zaštitu životne sredine za lokalni list.

Ovakav obim trovanja hranom nije zabilježen poslednjih godina.

Teški simptomi i hitne intervencije

Pogođeni su se žalili na jaku mučninu i povraćanje. Svi oboljeli su jeli hranu iz istih restorana. Jedna gošća je na Fejsbuku podijelila da joj je stanje bilo toliko ozbiljno da je morala biti prevezena hitnom pomoći u bolnicu.

Sumnja na pokvarenog lososa

Vlasti sumnjaju na trovanje hranom, a istraga je trenutno fokusirana na mogućeg pokvarenog lososa. Restorani su zatvoreni, a uzorci sušija su poslati na analizu.

Prema dostupnim informacijama, svi slučajevi trovanja povezani su sa jednim danom – subotom, 18. aprila. Takođe je potvrđeno da je restoran nedavno promijenio dobavljača ribe, što dodatno pojačava sumnje, prenosi Feniks magazin.

Restorani zatvoreni i u toku temeljno čišćenje

Vlasnici restorana su objavili da situaciju shvataju veoma ozbiljno i da će period zatvaranja iskoristiti za opsežno čišćenje i sanaciju objekata.

– Preduzimamo sve potrebne mjere kako bismo ovu situaciju rešili na najbolji mogući način – navodi se u njihovom zvaničnom saopštenju.